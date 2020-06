Cum și-a câștigat, de fapt, Liviu Dragnea primii bani după Revoluție. Detalii nebănuite

Până la un moment dat a fost cel mai puternic om din stat, chiar dacă nu a deținut vreo funcție, decât cea de președinte al partidului de guvernământ, la acel moment. Vorbim de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, actualmente incarcerat pentru corupție.

Până la revoluția din 1989 nu se auzise pe nicăieri de numele Liviu Dragnea, dar imediat după, din 1990, cu mult curaj, tupeu și inventivitate Liviu Dragnea a ajuns să fie unul din cele mai cunoscute nume din județul Teleorman. Începuturile sale au fost timide, cu afaceri mărunte, lucrând ca și cărăuș de marfă și vânzând bere la halbă la colțul străzii. Dar ambițiile sale erau, clar, mult mai mari de-atât. Cu mult timp înainte de a devenit prefect de Teleorman și apoi să urce în ierarhiile partidului, Liviu Dragnea, după ce s-a promulgat legea privatizării, se lăuda că ar fi fost primul din sudul României care s-a înscris cu o asociație cu scop lucrativ, si care a înființat un fel de restaurant, cu un prieten, într-o comună.

În același timp, conform istoricului său, a fost taximetrist de marfă și s-a asociat cu oameni pentru a prelua, mai târziu, de la stat un hotel și mai multe restaurante în locație de gestiune. Următorul pas major al lui Dragnea a fost mutarea la Turnu Măgurele unde, în 1993, Liviu Dragnea și Florin Mîndroc, prin firma nou înființată, Dacorom SRL, primesc în locație de gestiune cele mai importante unități comerciale din zonă, și anume Restaurantul Modern, Hanul Diligenței și Hotelul Turris din centrul orașului. Drumul către afacerile mari de-abia de-acum în colo încep să i se deschidă lui Liviu Dragnea. Dar aceste lucruri le-a recunoscut până acum? Răspunsul evident este nu, dar ele există cu dovezi și acte în regulă. În schimb Liviu Dragnea spunea despre începuturile lui că:

”Eu am terminat facultatea în 1987. În `89 mi-am terminat de construit mașina și imediat după Revoluție, Petre Roman, care conducea Guvernul, a emis decretul – lege 54, prin care se dădea drumul la privatizarea în România. Am fost primul din sudul României care s-a înscris cu o asociație cu scop lucrativ, așa se chema atunci. Am înființat, cu un prieten, un fel de restaurant, într-o comună. Îi aud pe mulți vorbind de comunism și de mentalități. Nu vreți să știți ce pățeam noi, cei câțiva nebuni care s-au aruncat imediat ce s-au deschis porțile pentru privatizare. Mergeam la depozitele ICRA să cumpărăm marfă și se uitau la noi ca la teroriști. Cu chiu, cu vai am reușit să găsim niște oameni care au înțeles și care ne-au ajutat. Atunci am făcut primii bani”, spune Liviu Dragnea.