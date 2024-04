Liviu Dragnea, prima declaraţie despre afacerea cu care vrea să dea lovitura. A renunţat la politică, în ce domeniu se lansează EXCLUSIV

Liviu Dragnea a renunța la politică și s-a reprofilat. Fostul politician și-a deschis o nouă afacere cu care vrea să dea lovitura. În ce domeniu a decis să investească o sumă mare de bani?

Dragnea a fost liderul PSD și a fost condamnat definitiv pentru corupție în luna mai a anului 2019. După ce a petrecut doi ani în închisoare, nu a mai reușit să intre din nou în lumea politică, așa că a decis să se reprofileze în lumea afacerilor.

Liviu Dragnea investește acum într-o firmă de construcții cu prelucrare de material lemnos și echipamente sanitare. Firma are un capital de 1.000 de lei, potrivit datelor făcute publice în Monitorul Oficial, iar sediul social se află în București.

Compania este înființată de puțin peste o lună, luând naștere pe data de 7 martie anul acesta. Acționatul principal este, desigur, Liviu Dragnea, cu 90% din acțiuni.

De asemenea, cei doi copii ai fostului politician au propria firmă specializată în domeniul energie, fiind deschisă în luna iulie a anului trecut. Liviu Dragnea mai este implicat într-un business.

Pe data de 24 noiembrie 2023, fostul șef al Camerei Deputaților a înregistrat societatea Energy Multi Sistems SRL. Din aceasta deține 30% din părțile sociale.

Liviu Dragnea a fost mereu discret în ceea ce privește viața personală. S-a vorbit despre faptul că fostul politician ar avea probleme de sănătate, lucru pe care acesta l-a recunoscut în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, la Realitatea Plus.

Din cauza unor perioada în care a munci foarte mult, a fost solicitat din toate punctele de vedere și a suferit un accident vascular. Dragnea a precizat că a fost la un pas de moarte, dar medicii l-au repus pe picioare în doar trei zile.

„Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională.

Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a mărturisit Liviu Dragnea.