Irina Tănase, mesaj disperat pentru Liviu Dragnea după ce s-a aflat că l-a înșelat. Ce îl roagă urgent

Irina Tănase și Liviu Dragnea s-au despărțit, după ce politicianul a aflat că acesta l-a înșelat. Acum, telenovela pare să nu mai ia sfârșit, după ce fostul lider PSD a decis să pună punct relației dintre el și Irina. Se pare că femeia l-ar fi înșelat cu un fost partener, în timp ce el era închis, iar aventura a țintut și după ce a fost eliberat. Acum, Irina vrea să se împace cu partenerul ei și i-a transmis un mesaj.

Irina Tănase a vorbit cu jurnaliștii de la gândul.info și a hotărât să spună adevărul despre relația cu Liviu Dragnea. Fosta iubită a politicianului a spus că îl așteaptă acasă pe fostul lider PSD și speră ca acesta să o asculte pentru ca ea să își poată demonstra nevinovăția.

La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte.

Tânăra are speranța că Liviu Dragnea se va întoarce la ea. Irina spune că este singurul bărbat pe care l-a iubit în ultimii 8 ani.

De altfel, nu este prima oară când se încearcă despărțirea noastră. Noi am traversat și alte momente critice, când Liviu era hrănit cu informații false, când eram prezentată într-o lumină nefavorabilă, dar l-am convins de fiecare dată că nu am nimic de ascuns și că loialitatea este pentru mine o valoare de la care nu mă dezic”, a spus ea.

N-am agreat niciodată aparițiile publice, mesajele prin intermediul presei, dar aceasta este singura formă prin care mă pot adresa lui. Și vreau să fiu împăcată că am putut face totul pentru a-l readuce înapoi.

Am crezut că persoanele apropiate, prietenii noștri comuni, ne sunt alături și că nu sunt capabili de intrigi. Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc.

Irina Tănase a declarat că cineva are mari interese din separarea ei și a lui Liviu Dragnea. Tânăra spune că nu vrea să dea nume și că dacă s-a întâlnit vreodată cu un alt bărbat, au fost întâlniri inofensive.

„Și de această dată sunt la mijloc interese de a ne separa și știu ce afirm. Nu aș vrea să nominalizez pe nimeni. Nu doresc să port vreun război prin presă cu nimeni. Nici cu Codrin Ștefănescu, nici cu altcineva!

Am încercat să-mi amintesc exact fiecare discuție, pe care am avut-o cu vreun alt bărbat, fiecare întâlnire. N-am nimic să-mi reproșez, fiindcă știu că nu i-am greșit. În urmă cu trei luni, am primit informații că ar exista imagini care să mă compromită.

Dacă există, rog să fie făcute publice! Dacă m-am întâlnit cu vreun alt bărbat, au fost întâlniri strict inofensive, fără nicio altă conotație. Mi s-a întâmplat să intru în vila lui Codrin Ștefănescu și să rămân acolo două ore, să ies singură de la el. Ar putea fi interpretată și o asemenea întâlnire. Dar Codrin știe ce am discutat atunci și care a fost sensul acelei vizite.

Durerea mea este că nu pot vorbi cu Liviu, să avem o discuție pe marginea informațiilor apărute. Îi cer doar să mă asculte! Și, după discuția noastră, să ia orice decizie consideră că ar fi oportună. Eu nu îi voi obliga niciodată să mă iubească dacă nu mai are puterea să simtă acest lucru.

De aproape o săptămână, nu mai pot dormi, nu mai mănânc, nu-mi mai găsesc liniștea. Mă gândesc unde s-a rupt această relație, ce nu am știut să gestionez.

Cât s-a aflat în penitenciar, i-am fost alături, eram aproape zilnic la avocați pentru a găsi soluții și l-am apărat public, atunci când alții s-au ferit. Fiindcă l-am iubit și îl iubesc mi-am asumat și critici.

Nu a fost confortabil și nici nu este pentru o fată de 29 de ani să fie denigrată, înjurată pe rețelele sociale, în anumite publicații doar pentru că eram iubita lui Liviu Dragnea. Mi-am asumat totul! M-am trezit într-un ocean de ură, dar fiindcă îl iubesc nu mă dau deoparte”, a continuat Irina.