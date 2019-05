Liviu Dragnea și-a continuat, sâmbătă, excursiile electorale. În weekendul dinaintea alegerilor, liderul PSD a renunțat la întâlnirile cu mii de oameni și a preferat să continue campania în cadru restrâns, la Sibiu, dar în fața camerelor de filmat România Tv. Postul de televiziune a realizat un reportaj despre cum face friptură și mămăligă la ceaun Liviu Dragnea.

Președintele PSD a publicat un mesaj pe Facebook după întâlnirea de la Sibiu.

„Sâmbăta aceasta am petrecut-o alături de oierii din Poiana Sibiului. (…) Alături de Petre Daea, le-am ascultat problemele și am pus pe hârtie un program pe termen scurt și mediu în așa fel încât oieritul în România să revină la ce era odată. Am făcut o serie de pași importanți cu programul pentru lână, cu înființarea Casei de Comerț și subvențiile acordate.” Liviu Dragnea, mesaj pe Facebook