Liviu Dragnea a plâns în închisoare. Fostul lider PSD, mărturisiri uluitoare din perioada în care a fost închis la Rahova: „Un câine hăituit”

Dana Săvuică a realizat un interviu de colecție cu Liviu Dragnea, în care a aflat multe detalii interesante despre lunile în care acesta a stat după gratii. Fostul lider PSD a dezvăluit, printre altele, cât de dificil i-a fost în perioada de detenție, dar și despre setea de răzbunare. Dezvăluiri în exclusivitate pentru EGO.ro.

Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat din închisoare la data de 15 iulie 2021, după ce petrecut doi ani și două luni în spatele gratiilor. Avea de ispășit o pedeapsă ceva mai lungă, de trei ani și jumătate, dar a ieșit mai devreme.

Deși nu se aștepta la alt verdict în dosarul angajărilor fictive la Protecția Copilului Teleorman, fostul lider PSD a dezvăluit, pentru EGO.ro, că, cel puțin în primele luni de detenție, nu a putut să se obișnuiască cu gândul că se află în spatele gratiilor, „nevinovat” fiind.

Perioada de detenție a fost una extrem de dificilă, potrivit spuselor sale, la început fiind mânat de dorința aprigă de răzbunare. Ulterior, însă, setea de a le răspunde cu aceeași monedă adversarilor săi politici s-a domolit.

„Setea de răzbunarea am avut-o în primele luni. Era un amestec de frustrare, de chin al condamnării nevinovat. Pe de altă parte, știam că ajung aici și toată lumea înțelege că, de fapt, ăsta a fost jocul și nu are nicio legătură cu vinovăția sau nevinovăția, combinată cu lipsa de libertate, care este îngrozitoare, indiferent ce spune oricine. Pentru oricine! (…)

Citește și: Ce îl atrage pe Liviu Dragnea la o femeie. Aşa l-a cucerit şi Irina Tănase? Fostul lider PSD, mărturisiri picante

Deși după ce a fost eliberat din închisoare, foarte mulți dintre susținătorii săi se așteptau ca Dragnea să revină pe scena politică, cel puțin la nivel de imagine, având în vedere că nu are voie momentan să candideze pentru nicio funcție publică.

Fostul lider al PSD a spus clar că nu mai dorește să dețină funcții publice atât de înalte ca cele pe care le-a avut până la momentul condamnării, dar a dat asigurări că va fi un sprijin pentru partidul nou-înființat și condus de Carmen Dan, o nouă alternativă pentru români.

„Ce am fost nu aș vrea să mai redevin, pentru că atunci când am ajuns la Rahova, am intrat pe porțile acelea, parcă eram un câine hăituit din care curgea sânge de peste tot. Nu mai vreau așa. Ce aș vrea să fac?

Și am și început, am lucrat la un program de guvernare cu un foarte bun prieten, care este mai bun decât cel din 2016 și s-a întâmplat să se înființeze un partid nou, pe care îl conduce Carmen Dan – o doamnă în care am foarte mare încredere, și sprijinindu-i, să încercăm să convingem cât mai mulți români că trebuie să voteze cu ce e bine pentru ei, nu ce li se vinde că e bine pentru ei.”, a mai spus Dragnea.