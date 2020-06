Livian la Puterea Dragostei, la un pas de moarte. Cum a ajuns de urgență la spital

Livian de la Puterea Dragostei le-a povestit tuturor fanilor una dintre cele mai mari sperieturi din viața sa. Tânărul a fost la un pas de moarte, dar mama sa a reușit să intervină la timp și să-l salveze.

Iubitul Biancăi Comănici de la Puterea Dragostei a fost la un pas de tragedie în urmă cu mulți ani. Tânărul a făcut dezvăluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat în cadrul unui vlog postat pe canalul său de YouTube. Concurentul a fost la un pas de moarte după ce din greșeală a băut diluant. Livian avea aproximativ 7 ani, iar întors acasă de la fotbal, fără să-și dea seama, din cauza faptului că era însetat a pus mâna pe prima sticlă pe care a zărit-o. Totul s-a petrecut după ce în interiorul blocului unde locuia se vopsise. Urme inestetice au rămas pe ușa imobilului unde stătea, așa că mama lui a luat separat diluant pentru a retușa locurile, ulterior a lăsat sticla pe cuierul din apartament.

„Eu am venit de la fotbal, am dechis ușa și am văzut sticla (…) Am stat pe hol și am deschis sticla s-o beau. Eu dau să beau, ridic un pic sticla, simt un miros ciudat și mă uit în jur. Nimic. Iar iau să beau, iar simt mirosul, că diluantul are un miros puternic. Două gâturi, iau sticla de la gură și nu știu să reproduc sentimentul. N-am simțit că mă arde, am amorțit. Când mi-am dat seama că e ceva în regulă, am încercat să o strig pe mama. Nu am putut, nu-mi mai funcționau corzile vocale”

Livian de la Puterea Dragostei