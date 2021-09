Live Stream Online Untold 2021. Vezi VIDEO a patra zi de festival. Astăzi urcă pe scenă Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig

Festivalul Untold a fost organizat pentru prima dată în anul 2015 fiind foarte apreciat atât la nivel național cât și internațional. În acest an are loc ediția a șasea a serialului. Aceasta a debutat joi 9 septembrie, ora 14:00 și ține până duminică 12 septembrie, având o durată de 4 nopți și 4 zile. Astăzi are loc cea de-a patra zi de festival și pe scenă vor urca: Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig. Iată Live Stream Online Untold 2021.

Festival Untold 2021 – ziua a patra îi are pe scenă pe: Afrojack, David Guetta sau Martin Solveig

Festivalul Untold revine după doi ani de pauză, din cauza pandemiei. El are loc la Cluj, pe Arenele Sportive și este însoțit de o serie de restricții. Organizatorii permit accesul la festival doar pentru persoanele care au asupra lor Certificatul Digital COVID-19 sau dovada testării rapide antigen, potrivit libertatea.ro:

„Participanții sunt rugați să aibă pregătit Certificatul Digital European COVID-19 (care se poate descărca accesând portalul certificat-covid.gov.ro) în format electronic sau tipărit pe hârtie pentru a putea fi scanat la punctele de acces, împreună cu un act de identitate care să conțină cel puțin nume, prenume și data nașterii, pentru verificare”, după cum au afirmat organizatorii într-un comunicat de presă.

Preț bilete Untold 2021

Prețurile biletelor la festivalul Untold 2021 sunt următoarele:

Abonament VIP – 2184,40 lei

Abonament General Access Basic – 870,48 lei

Abonament Risk Free – 920,25 lei

Amulet for Untold – General Access Basic – 925,23 lei

Bilet zi VIP – 925,23 lei

Amulet for Untold – bilet pe zi – 377,75 lei

Bilet zi – 299 lei.

Untold 2021 – a patra zi a festivalului

Festivalul Untold 2021 are care temă în acest an: luna. Astăzi, duminică, 12 septembrie 2021 este a patra zi a festivalului Untold 2021 și în această zi vor urca pe cele 7 scene, următorii artiști:

pe scena Mainstage, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Afrojack, B Jones, David Guetta , Martin Solveig , Ofenbach, Quintino;

în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: B Jones, , , Ofenbach, Quintino; pe scena Alchemy , în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ;

, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ; pe scena Galaxy , în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us;

, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us; pe scena Daydreaming , în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote), Lee Burridge;

, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote), Lee Burridge; pe scena Fortune , în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz;

, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz; pe scena Time, în cea de-a patra seară vor urca artiști precum: Afgo & Lemon, Markus Homm, Sasha Lopez, Sllash & Doppe.