Live Stream Online Simona Halep – Shuai Zhang Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Live Stream Online Simona Halep – Shuai Zhang. Urmărește meciul dintre jucătoarea noastră și chinezoaică, la turneul Wimbledon 2019. Partida va fi difuzată pe Eurosport, începând cu ora 15:00. Este meciul din sferturile de finală, iar dacă va câștiga, Halep se va califica în semifinale, unde o așteaptă, însă, alte provocări. Deocamdată, chinezoaica e cea care-i stă în cale și nu are amintiri prea frumoase din meciurile cu ea.

Așadar, Simona Halep (locul 7 WTA) joacă marți, 9 iulie, de la ora 15:00 (ora României), în sferturi, împotriva lui Shuai Zhang (locul 50 WTA), după ce ieri, 8 iulie, românca a învins-o pe Cori Gauff (locul 313 WTA), cu scorul 6-3, 6-3.

În fața camerelor video, Halep părea mulțumită că a căzut în sferturi cu adversa chinezoaică și e nerăbdătoare să o elimine din competiție:

„Sunt foarte fericită că am ajuns iar în sferturi, este un turneu deosebit, special pentru mine, cred că spectatorilor le-a plăcut mult meciul. Anul trecut a fost cel mai bun, că am câştigat Roland Garros, iar acum scopul meu principal este să mă simt bine pe teren. Cu Shuai Zhang sper să-mi iau revanşa, voi da totul pe teren”, a declarat Simona Halep după meciul cu Gauff .

Gauff are doar 15 ani și, cu toate că românca noastră a scos untul din ea pe teren, e de admirat că a ajuns la acest nivel într-un turneu destul de dificil, cel de la Wimbledon.

Deocamdată, sorții sunt favorabili lui Halep, fiind favorita în acest sfert de finală, iar dacă o va învinge pe Zhang, va obține cea mai bună performanță a ei pe iarba londoneză. În 2014, această șansă i-a fost spulberată când a pierdut în fața lui Eugenie Bouchard. De data asta, jucătoarea noastră se simte stăpână pe sine:

„În acest an m-am dezvoltat mai mult, am îmbunătăţit anumite lucruri. Am încredere în forţele mele şi simt iarba mai bine. Cu fiecare an, mă simt mai bine. Încerc să fiu din ce în ce mai bună pe iarbă, chiar dacă suprafaţa îţi oferă surprize.”