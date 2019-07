Live Stream Online Simona Halep – Aliaksandra Sasnovich Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Simona Halep începe astăzi drumul spre finala mult visată de la Wimbledon 2019, iar adeversară îi va fi Aliaksandra Sasnovich. Urmărește Live Video pe Eurosport! Campioana noastră a fost aproape de ultimul act în anul 2014, când a pierdut în semifinale în fața Eugeniei Bouchard.

Live Stream Online Simona Halep – Aliaksandra Sasnovich

Simona Halep, numărul 7 WTA, intră în aventura din primul tur al Wimbledon 2019, astăzi, de la ora României 15:00, alături de Aliaksandra Sasnovich, numărul 37 WTA. În acest an, singurul turneu pe iarbă la care Simona a luat startul a fost cel de la Eastbourne. Românca s-a oprit în sferturi, unde a fost învinsă de Angelique Kerber. De menționat este că nemțoaica îi poate fi adversară abia în finala la Wimbledon. Noua luptă a Simonei pe iarba de la Londra începe împotriva Aliaksandrei Sasnovich din Belarus. Adversara Simonei Halep are 25 de ani, iar până acum nu s-au duelat niciodată. Sasnovich nu are niciun trofeu WTA în carieră.

E drept că a ajuns la două finale, disputate pe hard, dar ambele au fost pierdute. În 2015, a fost învinsă în ultimul act de la Seul de Irina Begu, iar în 2018 a cedat în finala de la Brisbane în fața Elenei Svitolina. Aliaksandra Sasnovich este locul 30, loc pe care l-a ocupat în luna septembrie a anului 2018, acesta fiind și cel mai bun din cariera bielorusei, ce a și câștigat 2,3 milioane de dolari în carieră. Tot în 2018, la Wimbledon, Sasnovich a surprins prin eliminarea dublei câștigătoare, Petra Kvitova. Ulterior, sportiva din Minsk a ajuns până la optimile de finală, rezultat care a fost și cel mai bun al său pe iarbă.

Terenurile din Marea Britanie, pline de românce

De asemenea, de menționat este și faptul că România are parte de o reprezentare numeroasă pe tabloul feminin de la Wimbledon. În prima zi, pe terenurile din Marea Britanie vor evolua 6 sportive: