Lino Golden a ajuns pe mâna medicilor! Artistul a intrat direct în sala de operații

Lino Golden și-a șocat fanii! Cunoscutul cântăreț a ajuns pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat cu fiul adoptiv al lui Alex Velea și de ce a fost nevoie de intervenția specialiștilor? Acesta a intrat direct în sala de operații.

Lino Ggolden, direct în sala de operații. Ce a pățit artistul?

Lino Golden a ajuns la spital de urgență. Acesta a trebui să suporte o intervenție neașteptată, iar fanii s-au îngrijorat teribil pentru starea de sănătate a artistului. Fiul adoptiv al lui Alex Velea i-a ținut pe cei care îl urmăresc cu sufletul la gură, pentru că nu le-a oferit detalii despre ceea ce i s-a întâmplat, ci doar le-a lăsat la suprafață vestea că se îndreaptă spre spital. Tânătul a anunțat că azi, 30 septembrie, se va opera. Până în acest moment, cântărețul nu a spus care e problema care-i dă bătăi de cap, dar fanii speră ca nimic să nu fie grav și îi doresc însănătoșire grabnică.

Acesta a devenit cunoscut datorită iubitului Antoniei care l-a luat sub aripa lui protectoare și l-a ajutat să urce pe scările succesului. Acum, solistul este unul din cei mai știuți și apreciați de la noi, iar hit-ul cu care a dat lumea peste cap a fost cel alături de Jador. Piesa „Dau moda” a reușit ca într-un timp foarte scurt să adune milioane de vizualizări și să fie difuzată pe cele mai mari posturi de radio. De asemenea, nu lipsește de la petreceri sau diverse evenimente pentru că trezește lumea la viață și aduce toți oamenii pe ringul de dans tocmai datorită diversității sale.

Scandal fără precende cu Iulia Albu

„@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, a scris fashion-editorul pe Instagram.

„Z**** fashionistă care o s**** în batistă”, a spus Velea despre Iulia Albu. Felul în care s-a exprimat este execrabil, are trei clase. Să folosești un asemenea limbaj…Acest băiețel are lipsă de respect față de femei. Alex Velea, sunt mai înaltă și mai frumoasă decât tine. Și să-ți mai spun ceva: am și mai multă școală! Vorbește măcar românește, Băiețel, ești în România, nu te mai crede în ghetou în State”, a spus criticul de modă.