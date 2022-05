Liniile de tramvai și troleibuz care vor fi suspendate în București. Ce apare în locul lor

Pentru o pate a bucureștenilor transportul în comun este singura modalitate de deplasare spre și de la locul demuncă, și nu numai. Recent, primarul NIcușor Dan anunța reparații la infrastructura de transport în comun, în special a liniilor de tramvai. Pe la începutul lunii aprilie, înainte de blocarea conturilor PMB, edilul declara că-și dorește mai multe linii de tramvai. Dar aflăm că, din păcate, cel puțin două trasee vor fi suspendate de TPBI, asta în contextul dorinței arzătoare a edilului de a înmulți liniile de tramvai.

În urmă cu aproximativ 3 ani, PMB și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) luau decizia iînfiițării a două linii de tramvai suplimentare pe traseul deja existent al tramvaiului 1.

Traseul de deplasare al acestor linii, 1, 10 și 11, este cunoscută ca fiind una extrem de agloemrată și care face legătura cu zone importante din capitală.

Lucrurile, se pare, au mers bine. Ulterior, în 2021, spre final, pe acest tronson, în zona Politehnica, au început lucrările de reparații a infrastructurii. Lucrări mai continuă și astăzi. Anul acesta, în aprilie, Nicușor Dan spunea că și-ar dori mai multe linii de tramvai în Capitală:

„Urgenţa noastră este finanţarea reţelei de tramvai. Este şi o mare oportunitate. Avem 150 de kilometri pe care vrei să îi extindem la 180. Am avut o discuţie la Ministerul Transporturilor. Am încercat să scoatem partea de tramvai din tot ce înseamnă autorităţi locale. Am vrut să o ducem fie în zona de transporturi, fie într-o secţiune separată.

Nu a fost să fie. Deci, tot ce înseamnă mobilitate – tramvai, ceea ce ne interesează pe noi – este în partea de autorităţi locale. Sunt 600 de milioane de euro. Evident că o să depunem proiecte în momentul în care ghidul se va lansa. O să vedem cât din 600 de milioane de euro o să ia Bucureştiul”, declara edilul general în aprilie.