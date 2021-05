Liliana Mocanu, actrița din Las Fierbinți, este cunoscută pentru talentul său și rolurile sale pline de umor. Chiar dacă aceasta este mereu surprinsă cu zâmbetul pe buze și încearcă să fie cât mai veselă, ea a trecut printr-o dramă mare în pandemie de care nu știe multă lume. Vedeta și-a deschis sufletul și a decis să spună tot, cu lacrimi în ochi, emoționând pe toată lumea.

Liliana Mocanu o interpretează pe nevasta lui Firicel în Las Fierbinți, astfel că aceasta este cunoscută de milioane de români. Din păcate, ea și-a pierdut cea mai importantă persoană în pandemie. Mama ei a stat internată la ATI și a pierdut lupta cu noul coronavirus, iar actrița a fost profund marcată de tot ce s-a întâmplat, astfel că nu și-a dorit să iasă din casă timp de 8 luni.

„Ies din casă după 8 luni, adică am ieșit, nu am stat în casă. Am avut noroc că am mai avut câteva spectacole la teatru după ce s-a întâmplat nenorocirea. (…) Sunt într-o perioadă în care nu mai știu nici ce merit, dar nici ce fac.”, a zis ea la emisiunea ‘la Măruță’, difuzată la PRO TV.