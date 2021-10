Lidl România vs Lidl Ungaria. Care este diferența de prețuri pentru aceleași produse cumpărate

Lidl România vs Lidl Ungaria. Care este diferența dintre prețurile găsite de clienți în cele două? Au fost comparate aceleași produse. Unde este mai ieftin să faci cumpărăturile?

Revista de știri economice G7 a luat la puricat diferența dintre prețurile regăsite de clienții din România și cei din Ungaria în magazinele Lidl. Aceștia erau interesați să afle cât costă un coș de cumpărături achiziționat de la retailer-ul german în aceste locuri.

Concret, românii dau mai puțin cu 10%. Diferența exactă a fost de aproximativ 5 euro în favoarea clienților români. Dacă totuși ne raportăm la câștigurile salariale, ungurii trăiesc mai bine. Un coș de produse Lidl reprezintă 9.2% din salariul lunar în România și numai 6.8% în Ungaria.

În Budapesta oamenii dau pe aceleași cumpărături 14.328 HUF, adică mai puțin de 40 de euro, iar românii scot din buzunare pe cumpărături 12.800 HUF, adică 35 de euro. Diferența este în dreptul legumelor care sunt mai ieftine în Ungaria, în timp ce produsele lactate și carnea tind să fie mai scumpe acolo decât la noi în țară.

Sursa citată mai menționează că din coșul românesc au fost omise sau modificate anumite produse pentru că gama de produse Lidl și obiceiurile de cumpărare din România diferă față de cele din Ungaria.

Majoritatea românilor preferă să își achiziționeze produse de la Lidl pentru lanțul de oferte cu care sunt întâmpinați în special de sărbători. Cu toate astea, trebuie să fie mai chibzuiți în viitoarea perioadă din cauza scumpirilor în lanț.

