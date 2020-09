LIDL România, anunț major pentru toți românii care cumpără de la ei. Ce se întâmplă

LIDL Romania a făcut un anunț major pentru toți cei care fac cumpărături în magazinele sale. LIDL România are o cerere foarte importanta pentru toți românii. Ce anuunță lanțul de magazine vezi un pic mai jos.

LIDL România a făcut cel mai important anunț pentru clienții săi din România. Ce se întâmplă în lanțul de magazine

LIDL Romania are o cerere foarte importanta pentru toti clientii sai din România. Anunțul este una de care mai toata lumea ar trebui sa stie, si pe care ar trebui sa o indeplineasca deoarece vorbim despre ceva care poate fi în folosul tuturora, in final.

Astfel, cei de la LIDL Romania le cer romanilor din toata tara sa nu mai faca risipa alimentara, si nu vin cu aceasta cerere chiar de acum, ci cer asta de ceva vreme pentru ca este foarte important ca risipa de alimente sa dispara de pe glob.

LIDL sfătuiește pe români să folosească și frunzele de la legume

LIDL Romania le spune de aceasta data tuturor clienților din România ca legumele care pot fi cumparate din magazinele sale pot avea inclusiv frunzele folosite la mancare: Astfel, acestea nu ar trebui aruncate de catre clienti.

LIDL Romania a adus in discutie faptul ca folosind aceste frunze, clientii sai pot face sosuri pesto pe care le pot utiliza la diverse feluri delicioase de mancare pe care le pot face oricand in viata de zi cu zi multumita produselor pe care le comercializează.

LIDL ar fi afectat de risipa de alimente

LIDL Romania incearca de ceva vreme sa ii convinga pe romanii din toata tara sa lupte cu risipa alimentara. Lanuțul de magazine îndeamnă pe români sa foloseasca totul din produsele pe care le cumpara, in special cand vine vorba despre legume si fructe.

Desigur ca LIDL Romania duce aceasta lupta si impotriva propriilor interese, iar asta pentru ca risipa alimentara afectează inclusiv incasarile sale, romanii cumparand mult, aruncand mult, deci avand nevoie tot timpul de cumparaturi.

În România se face risipă de alimente

Nu în ultimul rând, LIDL Romania incearca sa arate responsabilitate in fata romanilor cu decizia de a sustine campaniile prin care incearca sa convinga oamenii sa nu faca risipa de alimente, mai ales ca România e in topul celor in care se intampla asta. LIDL Romania are o lupta destul de grea in fata, pentru ca e foarte dificil sa-i convingi pe oameni sa nu mai faca risipa de alimente, dar cineva trebuie sa inceapa de undeva cu acest proces extrem de important pentru viitorul României.

LIDL Romania desfasoara acesta campanie de conștientizare de ceva vreme, si va continua sa o sustina pentru ca este foarte important sa-i convinga pe romani sa nu mai facă cumpărături în plus față de cele care au nevoie.