Lidl, lovitură dură în Ungaria. Ce a decis Viktor Orban, nemții vor suferi după decizia asta

Parlamentul Ungariei a aprobat un nou proiect de lege. Proiectul se referă la majorarea impozitului special pe industrie pentru marile companii de vânzare cu amănuntul, precum retailerul Lidl. Decizia maghiară vine în cadrul unei alte măsuri de consolidare bugetară. Prin noul proiect aprobat, în afară de noi taxe, Lidl și celelalte mari supermarketuri sunt obligate să doneze alimente pe cale să expire. Primul punct din lege, taxarea, ar putea afecta afacerile Lidl din Ungaria. Dar cel de-al doilea punct este deja de ceva vreme în planul de activitate al companiei germane. Donarea produselor pe cale de expirare este deja un ciclu activ al Lidl la nivel european.

Lidl afectat de impozitele pe vânzările cu amănuntul din Ungaria

Guvernul maghiar ar putea urma o politică protecționistă deschisă care ar amenința marile lanțuri de supermarketuri străine, precum Lidl. Scopul guvernului este de a preveni risipa de alimente prin această măsură.

Potrivit proiectului de lege, lanțurile de supermarketuri străine ar trebui să dea statului produsele alimentare cu termen de expirare apropiat. În plus, guvernul ar urma să majoreze taxele pentru magazinele implicate.

Companiile cu o cifră de afaceri netă de 100 de miliarde forinți, precum Lidl, pe an trebuie să ofere statului produse alimentare cu o durată de valabilitate rămasă de cel mult 48 de ore. În acest scop, statul a înființat Centrul de salvare a alimentelor (ÉMK) Nonprofit Ltd.

În plus, statul ar urma să majoreze impozitul pe vânzările cu amănuntul de la 2,5 la 2,7 procente. Printre magazinele afectate se numără Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar și Tesco.

Prin aceste măsuri, guvernul urmărește să economisească alimente și să reducă risipa de alimente. Potrivit statisticilor, ungurii aruncă anual aproximativ 60-80 de kilograme de alimente.

Această măsură guvernamentală ar putea nu numai să îmbunătățească rata foametei, dar ar avea și alte beneficii pentru mediu.

Retailerii obligați să aibă un plan de salvare a alimentelor

Majorarea impozitului pe vânzările cu amănuntul nu se va aplica doar lanțurilor de supermarketuri, ci și altor puncte de vânzare care comercializează produse industriale. Cu toate acestea, cea mai mare problemă nu ar fi însă creșterea cotei de impozitare, ci punerea în aplicare a aprovizionării cu produse. Propunerea ar impune magazinelor să pregătească un plan de salvare a alimentelor, conform Daily News Hungary.

Companiile afectate direct, Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar și Tesco, trebuie să numească o persoană responsabilă separată și să urmeze un proces contabil separat. Ideea de a ști cât de mult ar arunca un lanț de magazine în avans este nerealistă.

La urma urmei, dacă ar ști cererea exactă, probabil că ar comanda mai puțin. Multe lanțuri de magazine nu aruncă alimentele în masă, ci, în colaborare cu diverse organizații, le donează municipalităților, adăposturilor de animale și persoanelor nevoiașe.

Lidl are un proiect de donare a alimentelor perisabile

Încă de acum doi ani, din 2019, Lidl luptă împotriva risipei de alimente prin experimentarea vânzării de produse cu doar 25 de cenți pe data de expirare. Experimentul, denumit „Nu mă irosiți, sunt încă bun”, a fost lansat în 20 de magazine din mai multe state europene, și în Olanda. Inclusiv în România, Lidl are un astfel de program.

Experimentul include produse precum pâine, carne și cutii de 2 kilograme de fructe și legume. Lanțul de supermarketuri Lidl se alătura în 2019 aplicației Too Good To Go, care pune laolaltă cutii de mâncare ieftine cu alimente pe care restaurantele și supermarketurile le-ar arunca în mod normal. Albert Heijn și Jumbo colaborează cu aplicația, încă din 2019, în Olanda.

În fiecare an, în Țările de Jos, aproximativ o treime din totalul alimentelor sunt aruncate la gunoi. În conformitate cu obiectivele Națiunilor Unite, guvernul olandez dorește să reducă la jumătate risipa de alimente până în 2030.

O serie de supermarketuri luptă deja împotriva risipei alimentare. Albert Heijn, de exemplu, a experimentat recent modele care calculează reduceri la produsele proaspete în funcție de data de expirare a acestora. Reducerile apăreau apoi automat pe etichetele electronice de preț.

„Primele reacții au fost pozitive. Clienții au înțeles, iar tehnologia de bază a funcționat bine.”, a declarat pentru presa olandeză un purtător de cuvânt al lanțului de supermarketuri Lidl.