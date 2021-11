Lidl dă românilor un BMW și vacanțe în Maldive. Ce trebuie să faci de luni în magazine

Lidl România vine cu surprize uriașe pentru clienți! Cunoscutul lanț de magazine dă românilor un BMW și vacanțe în Maldive. Ce trebuie să faci pentru a obține premiile puse în joc de retailer?

Lidl România își întâmpină deseori clienții cu oferte de nerefuzat, iar acum pune chiar și premii uriașe în joc. Retailer-ul vine cu un anunț uluitor pentru cei care aleg să-și facă toate cumpărăturile aici.

Concret, magazinul pregătește clienților o serie de premii interesante ca parte a Crăciunului. Este vorba despre: un BMW X4, 5 telefoane iPhone 12 Pro sau 2 vacanțe de lux in Maldive.

Pentru a pune mâna pe una din acestea trebuie să cumperi produse de minimim 100 de lei din orice magazin Lidl din țară, iar lista să includă un produs din gama Deluxe. Odată făcuți pașii aceștia, românii trebuie să se mai înscrie pe site-ul oficial pentru a putea participa la joc.

În cazul în care depășești valoarea de 100 de lei și ai un produs Deluxe printre cele cumpărate, atunci poți să participi la marele concurs. Desigur că va fi foarte ușor pentru că cei care cumpără de obicei de la Lidl și care vor avea parte de o gamă mai largă Deluxe în jurul sărbătorilor din sezonul rece. Concursul începe de luni, 15 noiembrie.

Reprezentanții Lidl au transmis că românii care tranzitează magazinele din acest lanț nu sunt obligați să prezinte la intrarea în magazin certificatul verde digital. Cu toate astea, există o mențiune.

Documentul în cauză trebuie prezentat la intrare dacă magazinul se află în marile centre comerciale. Conform regulilor intrate în vigoare la mijlocul lunii octombrie, accesul în incinta mall-urilor se face doar pe baza prezentării certificatului digital.

„Buna! Te asiguram ca respectam legislatia, iar conform HG 1090/2021 cu modificarile ulterioare in vigoare, accesul in magazinele noastre nu este conditionat de prezentarea unui document. Multumim”, este anuntul transmis de Lidl celor care au intrebat, pe Facebook, daca pot intra in magazin fara certificat verde.

„Am apreciat ambele alternative. În prezent, solicităm un pașaport în trei magazine din Vilnius și Kaunas. Rezultatele acestor magazine arată că oamenii s-au obișnuit cu schimbarea și sunt dispuși să folosească certificatul verde.

De asemenea, ne amintim bine cum multe neplăceri pe care regularea fluxului le-a cauzat clienților în timpul ultimei carantine. Prin urmare considerăm că decizia de a solicita în mod voluntar un certificat este mai rațională și mai durabilă în circumstanțele actuale.”, spune Radostin Roussev-Peine, CEO Lidl Lietuva.