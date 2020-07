Lidl Romania a anunțat o noua modificare foarte importantă ce va fi disponibilă în toate magazinele sale din țară. Mai jos este tot ce trebuie să știe clienții Lidl.

LIDL, anunț uriaș pentru toți clienții din România. Se întâmplă acum

Lidl România își surprinde din nou clienții cu o schimbare pe care a anunțat-o în mod oficialjoi și care este de interes pentru foarte multă lume. Mai exact, Lidl România a anunțat care sunt ofertele pentru săptămâna viitoare în toate magazinele sale din întreaga țară. În cadrul catalogului online al operatorului este vorba despre o gamă foarte diversificata de oferte disponibile acum în magazine.

Lidl Romania a anuntat ca de saptamana viitoare va avea produse de post in oferta sa din toate magazinele din tara, si dupa cum vedeti in prima imagine a catalogului de mai jos, veti avea destule de cumparat. Cei de la LIDL Romania au pregatit o serie de promotii greu de refuzat de catre mai toata lumea, astfel ca trebuie doar sa va uitati cu mare atentie la ceea ce este oferit in cadrul magazinului pentru a decide ce anume vreti sa cumparati acum in tara.

Ofertele încep din 3 august

Supermarketul va avea pe lângă produsele de post și alte produse care se vor bucura de oferte foarte bune începând din 3 august, si în catalogul de pe website-ul său se vor putea găsi toate ofertele. Este vorba despre diversificate pentru mai multe categorii de produse pe care cei de la Lidl România le vor avea la vânzare pentru clienții din toată țara, astfel că studiate cu atentie, se găsesc siguranță ceva care să vă fie pe plac.

Lanțul de magazine Lidl are nu doar produse comestibile în oferta sa care va fi disponibilă în magazine începând cu data de 3 august, ci va avea și alte produse care sunt utile în casa oricărui român. Se poate vedea că Lidl România încearcă să aibă o diversitate cât mai mare de produse, astfel încât un număr cât mai mare de clienți să se poată bucura de promotiile foarte bune care sunt oferite, asa cum se întâmplă în general cu ceea ce face lanțul de supermarket-uri.