Lidl, anunţ important. Un produs este retras de urgenţă de la raft. Ce trebuie să faci dacă l-ai cumpărat deja

Conducerea lanțului german de magazine Lidl din România a făcut un anunț important pentru consumatori. Un produs a fost retras de urgență de la raft. În ultimele zile, la supermarketurile amintite au fost descoperite mai multe nereguli. La ce trebuie să fie atenți clienții.

Clienții fideli lanțului german de magazine Lidl trebuie să cunoască această informație. Un produs de pește a fost retras de urgență de la raft, nemaifiind disponibil spre vânzare. Specialiștii din domeniul siguranței alimentare nu au făcut însă niciun anunț în acest sens.

Informația potrivit căreia produsul a fost retras de la vânzare a fost făcută publică de către conducerea lanțului de magazine Lidl inclusiv pe aplicația mobilă aferentă. De cele mai multe ori, în astfel de cazuri este vorba despre o contaminare a cărnii cu Listeria monocytogenes.

Te-ar putea interesa și: UPDATE Cum te face de bani LIDL, una cumperi, alta plătești. Ești taxat în plus, fără să-ți mai poți recupera banii

În situația în care carnea este contaminată cu Listeria monocytogenes, pericolul de infectare severă este foarte ridicat, spun specialiștii în siguranță alimentară. Totuși, de această dată, parcă în mod surprinzător, reprezentanții Lidl nu au dezvăluit motivul pentru care au retras produsul de la raft.

Este vorba despre produsul anșoa în ulei de măsline, de la brandul Nixe Life, ambalat în cantitate de 80 de grame și comercializat în lotul 145/220 distribuit lanțurilor de magazine Lidl din România. Termenul de valabilitate al produsului este 25 mai 2024.

Potrivit unui anunț făcut de către conducerea Lidl pe aplicația mobilă folosită de clienți, consumatorii care au achiziționat produsul în cauză îl pot returna la orice unitate comercială ce aparține de lanțul german de magazine. Nu se știe însă dacă românii vor primi sau nu vor primi banii înapoi.

Te-ar putea interesa și: Ce conține pâinea Pădurarului din magazinele Lidl România. Clienții cumpără fără să știe

În altă ordine de idei, zilele trecute, Protecția Consumatorilor a sancționat un Lidl din Oradea, după ce un client a reclamat că a cumpărat de la unitatea comercială cu pricina pâine cu bucăți de carton.

„Prima dată a mâncat din ea fetiţa noastră, de un an şi două luni. A scuipat, văzând că nu poate mesteca. Pe moment noi nu ne-am dat seama, dar după ce am ajuns şi eu la muncă, dimineaţa, am mâncat din pâine şi am văzut cartonul din ea. Am sunat-o pe soţie să se uite la pâine şi, bineînţeles, era aproape toată cu bucăţi de carton”, a declarat consumatorul.