Lidia Vadim Tudor, totul despre candidatura la Primăria Sectorului 5: ”Tata mă susține de dincolo de lumi”. Ce schimbări vrea să facă în Primăria lui Piedone? EXCLUSIV

Lidia Vadim Tudor a moștenit ambiția celebrului ei tată. Nu se teme de competiție în actuala campanie electorală, în care este candidata AUR la Primăria Sectorului 5. Fiica cea mare a ”Tribunului” ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, planurile ei îndrăznețe pentru acest sector al contrastelor, ”păstorit” în prezent de Cristian Popescu Piedone. Am aflat și motivul real care a determinat-o să se retragă din PRM, înființat de regretatul Corneliu Vadim Tudor.

”E o campanie electorală grea, pentru că nu toți joacă corect”

Playtech Știri: În campania electorală 2024 candidezi la Primăria Sectorului 5, unde, în acest moment, în funcție se află Cristian Popescu Piedone. Îl ai rival la alegeri pe fiul lui. Se anunță o competiție dificilă…

Lidia Vadim Tudor: Este o competiție grea, pentru că rivalii nu joacă foarte corect, în ideea în care noi nu dispunem de resursele lor financiare pentru campanie, nici de expunerea lor publică la toate posturile TV. Și atunci este o competiție complicată. Dar noi avem un mare atu, faptul că zi de zi suntem printre oameni, pe stradă, așa aflăm în mod real cu ce probleme se confruntă ei în fiecare zonă. Sectorul 5 este unul complicat, unul al contrastelor, inclusiv cu zone de sărăcie extremă. Campania noastră se bazează pe discuțiile cu cetățenii în stradă. Iar pe baza reacțiilor, suntem încrezători că vom obține un rezultat foarte bun.

”Cu siguranță, este un mare atu numele pe care îl port”

Este conștientă de importanța numelui, dar mizează și pe calitățile ei, pe proiectele propuse, pentru a se apropia cât mai mult de postul de primar al Sectorului 5.

Playtech Știri: Crezi că numele regretatului tău tată, Corneliu Vadim Tudor, mare politician, scriitor și iubitor de țară, te va ajuta să aduni voturile necesare?

Lidia Vadim Tudor: Cu siguranță, pentru mine este un mare atu faptul că port numele pe care îl port și faptul că milioane de români au constatat adevărul spuselor lui. Pe de altă parte, am încercat să-mi câștig notorietatea și prin felul meu de a fi. Oamenii au început să mă cunoască, mi-am dat seama că le place faptul că nu sunt politicianul tipic, ci unul apropiat de oameni. Felul meu de a fi, împreună cu numele meu și cu proiectul nostru ne vor ajuta cu siguranță să câștigăm și să adunăm voturile necesare.

Ce dorește să schimbe în Sectorul 5: ”Vom redeschide piețele și școlile pe care s-a pus lacătul”

Playtech Știri: Ca primariță, ce vei dori să schimbi în Sectorul 5 al Capitalei? Cu ce proiecte vei atrage electoratul?

Lidia Vadim Tudor: În Sectorul 5, fiind unul al contrastelor, este nevoie să venim cu propuneri și cu soluți pentru fiecare categorie, începând de la zona Ferentari-Rahova, până la Calea 13 Septembrie și Cotroceni, zonele mai dezvoltate ale sectorului. Sunt multe de făcut, pentru că oficialitățile și primarii de până acum s-au ocupat doar de zonele mai vizibile, uitând însă de ceea ce se află în spatele blocurilor și la periferia cartierelor. Avem în plan redeschiderea piețelor agro-alimentare Cotroceni, Ferentari și 13 Septembrie, sunt doar două funcționale în sSctorul 5. Piețele închise se află acum în paragină, așa că avem în plan să le redeschidem și să le redăm în administrația publică, nu în domeniul privat. Dar avem și aspecte legate de salubrizare, de colectarea responsabilă a deșeurilor menajere, redeschiderea și modernizarea școlilor pe care s-a pus lacătul și de unde elevii au fost relocați în alte instituții de învățământ sau în clădiri de birouri, așa că acest lucru trebuie reglementat. Plus oferirea de servicii de salubrizarea gratuite. Nu ne ferim nici de atragerea fondurilor europene pentru construirea de alte parcuri, școli, creșe și grădinițe, în sectorul nostru, de dezvoltare pe zona de bussines de pe Trafic Greu. Se pot face foarte multe prin atragerea fondurilor europene în sectorul nostru.

”Nu am un model în politică, vreau să îmi croiesc propriul drum”

Întrebată de reporterul Playtech Știri pe cine admiră din lumea politică, Lidia ne-a oferit un răspuns categoric.

Playtech Știri: Ți-a fost greu să răzbați în lumea politică? În România sunt multe primărițe, Gabriela Vrânceanu Firea, Elena Lasconi, Clotilde Armand. Pe care o apreciezi, care e un exemplu de așa Da! la primărie?

Lidia Vadim Tudor: E greu să răzbați ca femeie, din cauza mentalității politicienilor, dar și pentru că există prea puține exemple notabile. Continui să cred că se poate face politică și în alt fel, dar și să aibă loc în politică femeile, de a demara proiecte de care doar ele se pot ocupa. Eu nu am un model, de primăriță, îmi doresc să îmi croiesc propriul drum în politică și un nume, fără să copiez pe nimeni.

De ce s-a retras din PRM: ”Ambiții total greșite”

O vreme, Lidia Vadim Tudor a activat în PRM, partidul înființat de tatăl ei, însă, după un duel nedrept al viziunilor politice, s-a văzut nevoită să se retragă.

Playtech Știri: De ce te-ai retras din PRM, partidul înființat de tatăl tău? Ce te-a determinat să nu-i mai continui munca, ce s-a întâmplat între timp?

Lidia Vadim Tudor: Am avut două încercări de a continua munca începută de tatăl meu, dar fără succes, căci PRM s-a îndepărtat prea mult de viziunea tatălui meu, așa că m-am retras. Voi continua să susțin că moștenirea lui culturală și crezul lui politic vor fi continuate doar unde eu voi fi, pentru că numai eu sunt singura în măsură să le continui. Mi-aș dori ca cei din PRM să înțeleagă faptul că, la ora actuală, există un singur partid politic care se află în luptă cu sistemul, cel în care sunt eu acum, așa că mi-aș dori să ni se alăture. Cred că starea în care a ajuns PRM în prezent se datorează unor ambiții total greșite.

Ce spune despre George Simion, președintele AUR?

Lidia ne-a vorbit și despre George Simion, ca om și ca politician. Am aflat și cum a debutat colaborarea lor pe plan politic.

Playtech Știri: Candidezi la Primăria Sectorului 5 cu sprijinul AUR, partid condus de George Simion. Cum este el ca șef, cum a debutat colaborarea voastră pe plan politic? Mai nou, e și tătic.

Lidia Vadim Tudor: În septembrie, anul trecut, am primit propunerea lui de a mă alătura AUR. A fost singurul președinte de partid din România care mi-a oferit șansa de a-mi croi un drum în politica românească, păstrându-mi în același timp esența, singurul care mi-a dat libertatea de a-mi implementa proiectele. În continuare, contez pe ajutorul lui în toate ideile pe care le am și sunt convinsă că va fi o colaborare de durată. George Simion are o familie frumoasă, este un exemplu pentru noi, este foarte popular, foarte apropiat de oameni. În ceea ce mă privește, nu l-am resimțit ca pe un șef, ci mai degrabă ca pe un prieten. Ni s-a alături mie și filialei din care fac parte, pentru orice a fost nevoie.

”Între mine și tata există o legătură de dincolo de lumi”

Lidia Vadim Tudor mai susține că între ea și regretatul tată există o legătură spirituală și că, în momentele grele, îi simte prezența și susținerea.

Playtech Știri: De acolo, de Sus, simți că ai cumva și susținerea tatălui tău? Adesea ai menționat că aveți o legătură de dincolo de lumi…

Lidia Vadim Tudor: De când a murit tatăl meu, am simțit susținerea și faptul că m-a ghidat în toate deciziile pe care le-am luat și că nu m-a lăsat să fac ceva greșit. Mă susține de acolo, de dincolo de lumi. Este o legătură, dincolo de cuvinte, între mine și tata, de când a murit. Parcă suntem mai apropiați acum decât am fost în timpul vieții.

Playtech Știri: Conduci de 9 ani Revista România Mare. Cum merg vânzările, în condițiile în care acum la putere sunt site-urile de știri?

Lidia Vadim Tudor: Încercăm să ne adaptăm revista, care se găsește și la chioșcuri și online, sunt mândră că am păstrat-o în format print, mai ales că noi avem foarte mulți cititori și pensionari, o distribuim la chioșcurile de ziare și prin abonamentele efectuate prin Poșta Română. Sunt mândră că am păstrat profilul lăsat de tatăl meu și mă bucur de faptul că se numără în continuare printre preferințele românilor.