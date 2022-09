Din ce trăiesc fiicele şi soţia lui Corneliu Vadim Tudor. Au trecut 7 ani de la decesul politicianului: „El era capul familiei”

S-a aflat din ce trăiesc fiicele şi soţia lui Corneliu Vadim Tudor. Au trecut 7 ani de la decesul politicianului, astfel că altcineva a devenit capul familiei. Lidia susține că a moștenit puterea și forța cunoscutului său tată, fiind acum un real sprijin moral și financiar pentru familia greu încercată, respctiv pentru sora și mama ei.

Corneliu Vadim Tudor a fost un celebru politician, publicist și scriitor român. A încetat din viață pe 14 septembrie 2015, iar acum fiica lui a făcut declarații despre parastasul de 7 ani, organizat pe data de 10 septembrie.

Lidia Vadim Tudor, fiica regretatului scriitor și politician Corneliu Vadim Tudor, a organizat zilele trecute parastasul de 7 ani al tatălui ei, când a împărțit pachete cu mâncare și haine.

„Am făcut parastasul pe 10 septembrie la Biserica Sfântul Gheorghe, unde, de altfel, facem în fiecare an. Am fost și la cimitir, a fost parastas mare, de 7 ani. Eu, mama și sora mea am împărțit pachete cu mâncare și colivă, dar și haine, așa cum cere tradiția, plus un costum care i-a aparținut. Le-am dat cam toate la biserică, părintele are în grijă și o familie sărmană cu 14 suflete”, a mărturisit Lidia Vadim Tudor, conform ego.ro.