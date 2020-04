Lidia Buble, de-a lungul timpului, a fost acuzată de mulți că a apelat la bisturiul medicului estetician, acesta fiind motivul pentru care este aşa de frumoasă. Lidia Buble nu a mai suportat aceste acuzații și a răbufnit împotriva acuzatorilor.

Lidia Buble s-a săturat de critici și a răbufnit! “Muriți de oftică, sunt o superbă”

Lidia Buble a fost acuzată, mai ales în mediul online, că este adepta operațiilor estetice și că grație acestora arată de nota 10, scrie cancan.ro. Lidia Buble nu a mai suportat să fie arătată cu degetul și a răbufnit împotriva acelora care o acuză, pe rețeaua de socializare, răspunzându-le dur celor care nu o cred că este naturală 100 %.

Lidia Buble a mai spus că niciodată nu a suferit vreo intervenție estetică. Artista a precizat doar că are gene bune, care au ajutat-o să fie aşa de frumoasă.

Lidia Buble spune că este superbă

”Am observat că în pozele de acum șase ani aveam buzele mai groase, nu știu dacă era de la faptul că aveam cu 12 kilograme în plus, dar erau muult, mult mai groase decât sunt acum. Sinceră să fiu, mai bine mă simt acum, la 47-48 de kilograme. Eu zic că am evoluat frumos și este o schimbare mare și zic: ‘Wow, asta sunt eu?’. Așa că, muriți de oftică și scrieți despre mine ce vreți, pentru că oricum sunt o superbă”, a precizat Lidia Buble.

De aproape cinci ani Lidia Buble și Răzvan Simion trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Chiar dacă la începuturi relația a fost foarte controversată, în prezent lucrurile par să meargă foarte bine, cei doi înţelegându-se de minune.

Lidia Buble vrea să devină mămică

În plus, se pare că Lidia Buble este gata să devină mămică și să treacă povestea de iubire cu Răzvan Simion la următorul nivel.

“Suntem izolați împreună, bineînțeles! Noi avem activități diverse, de la gătit împreună, vizionat serialele preferate, până la relaxat pe terasa casei noastre. Și, nu în ultimul rând, ne petrecem mai mult timp acum, alintându-ne și răsfățându-ne. Poate, cine știe, când ieșim din izolare, ieșim trei! Spre uimirea unora (sau nu ), ne înțelegem mai bine ca oricând, și, da, izolarea ne-a apropiat și mai mult. Așa că, de unde atâta ceartă, când noi fructificăm timpul în iubire din belșug?!”, a declarat, recent, Lidia Buble.