Lidia Buble, adevărul despre bărbații din viața ei. Detaliul inedit care a ieșit acum la iveală

Lidia Buble a fost dintotdeauna una dintre cele mai curtate vedete feminine din showbizul românesc. Celebra artistă și-a deschis sufletul și a spus care este adevărul despre bărbații care au trecut prin viața ei. Motivul pentru care a luat o pauză de la social media.

Lidia Buble a revenit în forță cu o piesă care i-a pus pe gânduri pe fanii șatenei, după ce artista a lipsit o bună perioadă de timp din social media.

Simțind nevoia să se retragă, apelând la liniște și introspecție și pentru a lucra la noul ei single, Lidia Buble a revenit în lumina reflectoarelor mai ambițioasă și puternică decât niciodată.

Cu toate acestea, urmăritorii săi nu au putut să nu se întrebe dacă absența ei de pe rețelele sociale ar fi fost cauzată de o nouă decepție în dragoste. Fosta concurentă de la Asia Express a declarat la PRO TV motivul pentru care nu a mai fost activă pe rețelele sociale.

Nu ar fi vorba de o dezamăgire amoroasă, ci de o pauză binemeritată de la tot ce înseamnă social media, artista reușind astfel să se încarce pozitiv. Ce a spus vedeta despre bărbații din viața ei:

„Nu m-a necăjit niciun bărbat. Un bărbat n-ar putea decât să mă ambiționeze, să mă facă mai puternică, dar nu să mă dărâme în așa fel încât să renunț la pagina mea de Instagram. (…)

Am simțit nevoia. Am făcut o cură de detox de la tot ceea ce înseamnă social media. Am stat în casă, am mai gătit, am petrecut timp cu familia mea.

Nu mă mai regăseam în fata aceea blondă. Simțeam că mă sufoc, nu mai puteam. Mă văd mai echilibrată, mai femeie, mai matură.”

Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun.

Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.”, a spus Lidia Buble în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV.