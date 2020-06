Lidia Buble a renunțat la inhibiții și la haine după despărțirea de Răzvan Simion. N-ai văzut-o niciodată așa

Lidia Buble a renunțat la inhibiții și s-a arătat pe Internet în toată splendoara. În urmă cu foarte puțin timp, aceasta a postat pe Instagram o imagine în care poartă doar un top și o lenjerie intimă minisculă.

Lidia Buble, fără inhibiții pe Instagram

Lidia Buble încinge Internetul după despărțirea de Răzvan Simion. Aceasta s-a fotografiat de una singură, nu oricum, ci într-o ipostază de infarct. Artista poartă un top scurt și o lenjerie intimă minusculă de culoare nude. Imaginea cu pricina a primit peste zece mii de aprecieri în aproximativ o oră de la postare.

Răzvan Simion, mesaje cu subînțeles

Dacă Lidiei Buble pare că îi merge de minune de când este solo, nu același lucru se poate spune și despre fostul ei iubit, Răzvan Simion, cu care s-a iubit vreme de cinci ani.

Acesta face și el postări pe Instagram, însă în culori alb-negru, înfățișându-l trist și gânditor, și postând fraze cu subînțeles.

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus adio după cinci ani de relație. Anunțul trist pentru fani a fost făcut în urmă cu câteva săptămâni chiar de Răzvan Simion, pe contul lui de Instagram.

”Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat.

Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi…foști iubiți…. actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt intelept. Viața frumoasa, Sufletel!”, a scris Răzvan Simion în acel mesaj.