Lidia Buble a izbucnit în plâns. Momentul emoționant prin care a trecut artista

Lidia Buble a fost în lacrimi pe rețelele de socializare, iar aceasta le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei. Aparent, motivul lacrimilor sale are legătură cu viitorul ei album. Iar piesele pe care artista o să le lanseze au o mare încărcătură emoțională pentru artistă, fapt pentru care cu greu și-a putut ține în frâu emoțiile.

Au trecut mai bine de opt luni de la despărțirea Lidiei Buble de Răzvan Simion, însă celebrul prezentator de la Antena 1 și-a refăcut viața cu o brunetă pe nume Daliana Răducan. Artista a vorbit pentru prima dată despre acest subiect la o emisiune televizată, dezvăluind că nu este geloasă pe noua lui iubită.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat Lidia Buble.