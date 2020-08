Lidia Buble a incendiat sala de forță. Cum a apărut îmbrăcată și ce mișcări a avut artista

Lidia Buble a recunoscut că, în trecut, s-a confruntat cu prezența kilogramelor în plus, lucru care i-a displăcut, așa că a luat atitudine și și-a schimbat alimentația și stilul de viață. Artista a reușit să dea jos 15 kilograme, iar de când a pornit pe noul drum a ales ca mersul la sala de forță să-i fie pasiune. De aceasta a legat și moda, o altă iubire exploatată de ceva vreme de cântăreață. Îmbinate…uitați mai jos ce a ieșit.

Lidia Buble a început să meargă frecvent la sala de sport, în pofida programului extrem de aglomerat. Cântăreața este fericită că și-a găsit timp pentru a merge la antrenamente, pe care și le-a planificat chiar de cinci ori pe săptămână.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv.