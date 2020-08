Lidia Buble, mesaj către surorile ei: ”Am să mor… O să-mi bubuie inima curând”

Are o carieră de invidiat şi o familie cum rar ţi-e dat să vezi. Lidia Buble a transmis un mesaj emoţionant către surorile ei.

Că Lidia Buble îşi iubeşte familia mai presus de orice nu mai este pentru nimeni un secret. Cântăreaţa nu ratează nicio ocazie să vorbească frumos despre surorile sale, iar acum le-a transmis, pe Instagram, un mesaj de-a dreptul emoţionant. Deşi s-a supărat pe ele că au plecat în vacanţa fără ea, frumoasa artistă a recunoscut că le iubeşte atât de mult încât le-a iertat imediat.

„Le doresc tuturor celor care mai aveți frați sau surori să vă înțelegeți cel puțin la fel de bine cum ne înțelegem noi. Vă iubesc pe toate de nu mai știu de capul meu și mi-e dor de voi de mor. Am vrut să vă aduc aminte, în cazul în care ați uitat. Eu am să mor de prea multă iubire în viața asta.O să-mi bubuie inima curând”, a spus Lidia Buble la Instastory.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion are patru surori, una mai frumoasă ca cealaltă. Dana, Diana, Lorena și Estera sunt extreme de iubite de cântăreaţa şi fiecare revedere este o reală bucurie.

Lidia Buble are o familie numeroasă, iar asta a ajutat-o pe cântăreaţa să fie mai responsabilă. Mai mult, spune ea, a avut parte de cea mai frumoasă copilărie chiar dacă cei 11 fraţi au locuit într-un apartament cu patru camere.

“Sunt al patrulea copil al familiei Buble. Asta e ordinea: Lorena, Diana, Elisei, eu, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin, Iosif. Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu pături suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumăm în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, povestea Lidia, în urmă cu ceva timp.