Lia Bugnar, reacție aiuritoare despre Theo Rose: ‘E fata aia care cântă? Nu am vorbit în viața mea cu ea’

Lia Bugnar a surprins pe toată lumea cu recenta sa reacție despre Theo Rose. Actrița se bucură de popularitate, dar mai ales de atenția publicului monden după despărțirea de Anghel Damian. Fanii artistei au rămas surprinși de relația care încă mai există între aceasta și fostul său partener. Ce a spus despre iubita lui din prezent care este implicată în proiectul ,,Clanul”. ,,E fata aia care cântă?”

Lia Bugnar a rămas în atenția publicului monden după despărțirea de Anghel Damian. Cei doi au format unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc, iar acum se pare că artiștii au rămas în relații bune din punct de vedere profesional. Regizorul și-a găsit rapid pe altcineva, iar acum așteaptă un copil cu nimeni alta decât Theo Rose.

Recent, fanii vedetelor au rămas cu multe semne de întrebare din cauza reacției recente ale Liei Bugnar. Actrița a răspuns detașat și sincer că nu a purtat discuții cu jurata de la ,,Vocea României”, ulterior a susținut ironic faptul că ,,presupun că ne referim la acea fată care joacă în ,,Clanul”, nu?”

De asemenea, cea din urmă a subliniat că este scenarist și că nu prea are legătură cu actorii din serial, doar cu cei care o cunoșteau de o bună perioadă înainte de celebrul proiect de la Pro TV.

,,Eu nu am vorbit în viața mea cu Theo Rose. Presupun că ne referim la acea fată care joacă în “Clanul”, nu? Și care cântă, nu? Eu sunt scenarist, eu stau acasă și scriu, nu prea am legătură cu actorii din serial, decât cu cei cu care mă știam de mai demult. Ei îmi mai scriu și îmi mulțumesc pentru diverse lucruri. Cu actrița din rolul “Vera” nu am o relație. Și, în afară de asta, ați vorbit de o sarcină?…

Cred că orice lucru de început are delicatețea lui, timiditatea lui și cred că nu trebuie pus pe toate tarabele pentru că este mai bine să mergi pe burtă la astea, deoarece lucrurile trebuie să se întâmple așa cum trebuie. Nu trebuie să fie un subiect de ziar (n. R – sarcina lui Theo Rose) pentru că sunt atât de multe lucruri delicate la o asemenea situație și trebuie lăsate să se întâmple în felul lor, în armonia lor”, a declarat Lia Bugnar, pentru click.ro.