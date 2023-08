Leonard Doroftei a dat lovitura în Canada, după ce a fost forțat să părăsească România. Cu ce se laudă ”Moșul”

Leonard Doroftei a scris istorie în box pentru România, dar a părăsit țara în anul 2019, în urma unor episoade mai puțin plăcute. El a început o viață nouă în Canada, împreună cu familia sa, și muncește din greu pentru a-și îndeplini un mare vis, pentru care a făcut un pas important. Cu ce realizare se laudă ”Moșul”.

Leonard Doroftei (53 ani) s-a mutat în Canada după ce a fost obligat să renunțe la restaurantul pe care îl avea în centrul Ploieștiului, orașul său natal. El duce o viață liniștită în Montreal, alături de cei trei copii ai săi, Adrian, Alexandru și Vanessa, și de soție.

Leonard Doroftei nu a renunțat la pasiunea sa pentru box și are un mare vis. El își dorește să aibă propria sală în Montreal pentru a pregăti sportivi pentru marea performanță în sportul care l-a făcut celebru. Și a făcut un pas important pentru atingerea acestui țel. În urmă cu câteva zile, a anunțat pe rețelele de socializare că a obținut carnetul de antrenor, fiind legitimat de federația din Canada.

Leonard Doroftei avea programat să vină în vacanța de vară în România, dar acest lucru nu este posibil, deocamdată, și a dezvăluit și motivul. Fostul campion mondial a spus că momentul s-a amânat pentru că și-a pierdut pașaportul.

Fostul campion mondial a mai afirmat că tot timpul și-a dorit să aibă propria lui sală de box, iar acum este foarte aproape să-și vadă visul cu ochii.

”Tot timpul am visat să am sala mea de box. Am început să-mi amenajez o astfel de sală care sper că spre finalul anului va fi gata. Sunt foarte multe persoane care mă întreabă când pot veni la sala mea”, a mai spus Leonard Doroftei.