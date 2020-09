Leguma momentului pe care toți românii trebuie să o mănânce. În câte moduri se consumă, de fapt

Românii nu o consumă aproape deloc, dar în câteva mâncăruri aduce un plus pe care sigur îl simt. De ce legumă se ferește multă lume? În câte moduri se poate consuma, care sunt rețetele cele mai bune și ce vitamine are?

Românii o ocolesc, dar este o legumă extrem de delicioasă

Multe persoane pare că se feresc de această legumă, dar de fapt este foarte delicioasă în câteva rețete. Pare banală și neînsemnată, dar gulia poate fi cea mai bună descoperire de sezon. Are o textură crocantă și gustul unic ce sigur te va surprinde dacă nu ai mai încercat-o până acum. Este magnifică în salate răcoroase sau în preparate îndelung pregătite. Mulți bucătari o numesc leguma momentului pentru că poate fi pusă în valoare altfel în rețete. Gulia este înrudită cu varza, are forma unei ridichi uriașe, crește la suprafața solului și este delicioasă. Are un gust plăcut, dulceag, asemănător cu varza sau napii și este crocantă. Poate fi folosită atât crudă, cât și gătită, iar frunzele îți vor fi și ele de folos în bucătărie. Leguma aceasta este extrem de populară în Italia și Germania.

Chiar unul din preparatele tradiționale nemțești conține și gulia în abur servită cu un sos din lapte, unt, smântână și nucșoară. Nici nu ai nevoie să-i faci multe lucruri. Trebuie doar să scapi de coaja ei tare și fibroasă, să o speli și să o prepari cât mai rapid, pentru că oxidează. O poți pune în salate alături de alte rădăcinoase și cu un dressing de muștar sau o salsa verde cu fistic ori alături de o salată dulce în care să pui: mere, gulie, fenicul, nuci, și zeamă de lămâie. O poți pune chiar și în supe sau ciorbe de legume, alături de morcovi, ardei gras sau cartofi. Dacă vrei să o faci la cuptor, decojește-o și pune-o simplu la 150 de grade Celsius preț de 2 ore. De asemenea, o poți folosi ca garnitură alături de vinete și cartofi pentru o porție sănătoasă de friptură de pui sau curcan.

Ce mai poți prepara cu ea?

Gulie umplută cu legume

Ciorbă ardelenească de gulii

Mâncare de mazăre cu gulii

Supă cremă de gulii

Salată de gulii

Sufleu de broccoli cu gulii

Borș de gulii

Gulii umplute cu carne de curcan

Cum să alegi guliile?

„Ai grija sa cumperi gulii mari, cu frunze fragede si coaja sanatoasa, de o culoare verde deschis. Gulia nu trebuie sa fie lovita, ingalbenita sau patata. Ea poate fi pastrata in frigider, in compartimentul pentru legume, timp de aproape o saptamana, inainte sa se deshidrateze. Pentru a pastra guliile mai mult timp, pot fi decojite, taiate felii si congelate. Astfel, feliile de gulii pot fi folosite la mancarurile gatite in cuptor sau la supe” (Sursa: rețetepractice.ro)