Leguma cu care trebuie să cureţi grătarul înainte de a prepara carnea. Efectul este uimitor

Grătarul de bucătărie este un aparat care are rolul de a frige carnea, peștele și legumele. Grătarul ne ajută să preparăm mâncăruri delicioase, astfel că este foarte importantă curățarea lui. Grătarele pot stoca alimente, grăsime sau murdărie, generând posibile bacterii dacă nu le curățăm după ce le folosim. Dar știi de ce curățarea grătarului poate fi mai bună cu o ceapă ? Există câteva sfaturi pentru a vă asigura că această importantă ustensilă de bucătărie rămâne curată.

Trucuri simple de bucătărie

Când vrem să facem un cotlet, sau un pește la grătar, nu de puține ori ne lovește acel sentiment, deloc plăcut, numit lenea, mai ales când vine vorba de curățat. Dar, cu ajutorul unei cepe puteți lăsa grătarul ca nou, dar și curat și strălucitor.

De ce ar trebui să curățați grătarul cu o ceapă?

În cele ce urmează vă vom explica de ce acest aliment vă permite să eliminați bacteriile pentru a-l face mai mult decât perfect.

Ceapa este folosită în domeniul gastronomic pentru a delecta mâncăruri delicioase. Este populară și pentru că este folosită ca înlocuitor al unui detergent, deoarece are proprietăți antibacteriene.

Iar pentru a curăța grătarul cu ea trebuie să îl pornim pentru ca acesta să înceapă să se încălzească. După ce s-a încălzit grătarul, cu jumătate de ceapă începem să frecăm elementele acestuia.

Ulterior, lăsăm sucul acestui aliment să se scurgă peste ele. Vom observa cum acestea se curăță și se desprind și resturile de cărbune. Oprim focul, și cu cealaltă jumătate de ceapă curățăm grătarul până când rugina va fi din ce în ce mai puțină.

Putem completa curățarea cu o cârpă umezită cu puțin suc de lămâie. Sucul va îndepărta și mirosul caracteristic al cepei cu atingerea sa de citrice. Pe de altă parte, ne va ajuta să îl facem să arate ca nou.

Oțetul alb elimină restul de bacterii de pe grătarul vostru

Finalizăm curățarea cu un săpun cu puțin oțet alb. Oțetul ajută la eliminarea bacteriilor, deoarece conține proprietăți puternice de distrugere a microbilor. Ulterior, cu ajutorul unei periuțe de dinți pe care nu o mai folosiți, curățați fiecare bară pentru a vă asigura că fiecare dintre ele nu mai are resturi de mâncare sau cărbune.

Așa cum am mai spus, ceapa are proprietăți antibacteriene care ajută la eliminarea bacteriilor. Are și agenți care acționează asupra resturilor de mâncare rămase lipite. Din acest motiv, departe de a fi un aliment excelent în mâncăruri, ea poate fi și un aliat puternic pentru curățarea casei.

Acum vei ști că ceapa ne poate ajuta să lăsăm mai mult decât să curățăm grătarul și să facilităm această sarcină. Data viitoare când vei folosi grătarul să fii sigur că noile alimente pe care le pregătești sunt prăjite într-un loc perfect curat.