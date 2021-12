Leguma care se pune în pomul de Crăciun. Motivul e inedit, ce se întâmplă cu cel care o găsește

Pomul de Crăciun poate să fie decorat în funcție de preferințe, mai ales pentru că acum există o varietate de globuri care pot să mulțumească pe toată lumea. Fie că este alb, roșu sau colorat, bradul nu lipsește din casele tuturor de sărbători. O legumă ar trebui să fie ascunsă în acesta. Motivul este unul inedit.

Secretele pomului de Crăciun. De ce se pune o legumă în acesta

Așa cum românii nu poartă pantofi noi de Crăciun, americanii au o mulțime de superstiții și tradiții. Aceștia includ un ornament sub forma și culoarea unui castravete murat atunci când vine vorba despre decorarea pomului de Crăciun, iar respectivul obiect este bine ascuns de către adulți.

De asemenea, obiectul care are forma și culoarea unui castravete murat este pus ultimul în brad, iar copiii îl caută în dimineața de Crăciun. Cel care îl găsește se bucură de numeroase privilegii de sărbători, așa că această tradiție este extrem de apreciată de către micuți.

Mai exact, copilul care descoperă respectivul obiect poate să deschidă primul cadourile primite de la Moș Crăciun. De asemenea, el are dreptul să primească un dar în plus. Se mai spune că acesta o să aibă parte de noroc și o să fie binecuvântat în următorul an, potrivit Impact.ro.

De unde a apărut tradiția

Nu se știe cu exactitate de unde a apărut tradiția. Unii spun că a fost împrumutată din Germania, deși nemții nu se folosesc de respectivul obiect atunci când împodobesc bradul de Crăciun, alții că provine din Berrien Spring, Michigan, localitate autoproclamată capitală a castravetelui murat de Crăciun.

Totuși, mai există o poveste extrem de interesantă. Se spune că John Lower, un emigrant bavarez care a ajuns pe tărâm american și a fost luat prizonier pe teritoriul statului Georgia în timpul războiului civil, a cerut un castravete murat când s-a îmbolnăvit foarte tare.

Ce povești există

Un gardian milos s-a decis să îi respecte dorința. Emigrantul a mâncat castravetele murat, apoi și-a revenit și nu a mai fost bolnav. În momentul în care s-a întors acasă, el a început să așeze leguma în bradul de Crăciun, fiind extrem de fericit pentru faptul că s-a însănătoșit.

Mulți se folosesc de un obiect care are forma și culoarea unui castravete murat pentru a avea parte de norocul pe care l-a avut personajul din legendă. De asemenea, micuții se bucură de faptul că pot să plece într-o adevărată căutare de comori în dimineața de Crăciun.