Legătura specială dintre Dan Negru și Angela Similea. Prezentatorul Kanal D nu o va uita niciodată: „Țin minte și acum momentul” VIDEO EXCLUSIV

Dan Negru, în vârstă de 52 de ani, este una dintre cele mai active prezențe din televiziune și showbiz. Cariera sa a început în urmă cu mai bine de 30 de ani, iar de-a lungul timpului a prezentat mai multe emisiuni de succes, clasându-se mereu în topul audiențelor TV. Dan Negru reușește să atragă atenția publicului ori de câte ori prezintă o emisiune, prin energia sa deobordantă. Cu toate acestea, prezentatorul recunoaște că a făcut mai multe gafe în carieră.

Dan Negru a fost prezent la Gala Premiilor Literare Bookzone și ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri despre cariera sa în televiziune. Prezentatorul ne-a dezvăluit ce gafe a făcut la TV, de-a lungul timpului.

„Faptul că oamenii te opresc pe stradă și vor să facă o poză cu tine este dovada că ceea ce faci la TV funcționează. Mi se spune des că par diferit la televizor. De-a lungul timpului, bineînțeles, sunt om, este normal, am făcut o mulțime de gafe. Am prezentat, am încurcat oamenii.

De exemplu, am avut un eveniment de prezentat la Palatul Parlamentului și am încurcat sala. Am prezentat un eveniment întreg pentru o altă firmă. Am citit tot, iar la jumătatea evenimentului m-am uitat pe telefon și aveam 100 de apeluri nepreluate”, ne-a declarat Dan Negru în exclusivitate pentru Playtech Știri.