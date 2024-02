Dan Negru dezvăluie de ce a refuzat invitația lui Cătălin Măruță, în podcast. Ce s-a întâmplat, de fapt?”Mai bine să îi fie dor!”. Ce ofertă pe bani grei a primit? EXCLUSIV

Nume grele din televiziune, precum Cătălin Măruță, Mihai Morar, Horia Brenciu și Mihai Bobonete, au propriul podcast, emisiune online, în care invitații, tot marca VIP, își dezvăluie teribilele povești de viață. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Dan Negru ne-a dezvăluit de ce a refuzat invitația lui Cătălin Măruță, dar și de ce nu vrea să aibă propriul podcast, deși i-ar aduce o căruță de bani.

Dan Negru este scump, și la vedere și la vorbă, la alte posturi, decât Kanal D, unde prezintă concursuri de cultură generală, cu audiențe record. El ne-a dezvăluit de ce acordă rar interviuri, dar și de ce l-a refuzat pe Cătălin Măruță, vedeta postului PRO TV, în podcastul lui de succes ”Acasă la Măruță”:

”Am evitat podcasturile. Dacă m-aș duce la Cătălin Măruță, n-aș putea să-l refuz apoi pe Damian Drăghici sau pe Horia Brenciu, așa că am ales varianta să-i evit pe toți, pentru că m-aș repeta, dacă m-aș duce la toți. E mai bine să-i fie omului dor de tine, decât să se sature de tine!”, a menționat Dan Negru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Vedeta de televiziune Dan Negru a dorit să mai precizeze și de ce nu-și face propriul podcast, în condițiile în care are deja un canal de Youtube, cu vreo 90.000 de urmăritori, prin urmare ar putea câștiga o avere:

”Toată lumea mă îndeamna să fac podcasturi. Pe canalul meu de YouTube am seria ”Legendele”, interviu cu marile nume de la noi, de la Florin Piersic la Gheorghe Zamfir, de la Ilie Năstase la Alexandru Arșinel. Dar legendele sunt puține, așa că am decis să mă opresc doar la numele mari”.

Celebrul prezentator tv susține că cineva s-a oferit să îi cumpere canalul de YouTube, numai că Dan Negru a refuzat, chiar dacă suma era frumușică:

”Culmea, am primit ofertă, ca să-mi vând canalul de YouTube, cu tot cu urmăritori. Nu știam că există astfel de tranzacții pe piața online. Nu l-am vândut”, a adăugat Dan Negru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Dan Negru câștigă bani frumoși din televiziune. Lucrează la Kanal D, dar și la Prime TV, post de televiziune din Chișinău, unde prezintă tot concursuri de cultură generală. Dar, Dan Negru încasează sume, deloc de neglijat, și în calitate de prezentator de evenimente, onorariul lui, pentru un spectacol, fiind de 1.500 de euro.

Nu mai este un secret că a investit și în imobiliare. Dan Negru deține mai multe clădiri de birouri, în București, dar și în Timișoara, orașul natal, pe care le închiriază:

”Niciodată nu am împrumutat bani de la bancă. Am investit ce am câștigat!”, a dorit să mai precizeze Dan Negru, în exclusivitate pentru Playtech Știri.