Legătura secretă dintre Șerban Huidu și Patriarhul Daniel s-a aflat acum. Vei rămâne uimit!

Șerban Huidu a postat pe contul de Facebook două imagini care au stârnit reacții în rândul internauților. Este vorba despre două imagini în care prezentatorul de televiziune apare alături de Patriarhul Daniel. Șerban Huidu a explicat legătura dintre cele două imagini, care surprind momente diferite de viață, la 40 de ani distanță.

Legătura secretă dintre Șerban Huidu și Patriarhul Daniel s-a aflat acum

Șerban Huidu a postat pe contul de Facebook imagini în care apare alături de Preafericitul Daniel. Prima imagine datează din anul 1982, pe când prezentatorul avea doar șase ani, iar alături îi era „ tânărul profesor Daniel”, la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, iar cea de-a doua imagine postată îl înfățișează pe Șerban Huidu alături de Preafericitul Daniel. Șerban Huidu a explicat pe Facebook că între cele două momente surprinse în imagini au trecut nu mai puțin de patru decenii.

„Fix 40 de ani despart aceste doua fotografii. Prima e din 1982 și este făcută la Mânăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, când un tânăr profesor a făcut poze, la final de vacanta, cu oltenașul ce i-a fost comesean toată durata sejurului.

Cealaltă fotografie a fost făcută azi la Patriarhie când oltenașul i-a oferit amintirea de acum 40 de ani, Preafericitului Daniel. As vrea ca toată lumea sa îl cunoască asa cum îl cunosc eu. Un om jovial și hâtru cu cultura impresionanta și care poate vorbi la fel de ușor despre fizica cuantica sau despre un șurub. Mulțumesc, domnule profesor!”, a spus Șerban Huidu pe Facebook.

Însă se pare că legătura lui Șerban Huidu, un „ateist gnostic”, așa cum se consideră a fi, cu lumea Bisericii, este una cu rădăcini în copilărie, pe când obișnuia să cânte în strană. Huidu avea să povestească în urmă cu ceva timp că bunicul său a făcut 16 ani de închisoare politică, numai pentru că, student fiind la Teologie, într-o seară, în anii `50, împreună cu niște colegi, acesta i-a înjurat pe comuniști, la un pahar de vin. Unul dintre cei cinci studenți era informator, iar după acea seară, i-au arestat pe toți.

„Stăteam la masă cu el și-mi spunea, „Oltenașule, oltenașule””

Șerban Huidu a crescut însă înconjurat de figuri marcante ale spiritualității, precum Nicolae Steinhardt și pe Arsenie Papacioc, care veneau acasă la bunicul său.

Șerban Huidu a vorbit într-un interviu recent și despre momentul în care l-a întâlnit pe „părintele Daniel”, pe când el avea șase ani, momentul surprins și pe Facebook, spunând că ar vrea să îi arate fotografia Patriarhului Daniel.

„Stăteam la masă cu el și-mi spunea, „Oltenașule, oltenașule”. Vreau să mă duc la Patriarhie, cu poza, să i-o arăt. „Prefericitule, uite cine e aici!” Cred că s-ar bucura”, povestea Șerban Huidu, despre momentul cu pricina.

Din câte se pare, reîntâlnirea dintre cei doi s-a produs, după 40 de ani, când „oltenașul” și părintele Daniel au devenit Șerban Huidu și Preafericitul Daniel.

Șerban Huidu, reacție la adresa Patriarhului Daniel, după reportajul „Marele Alb”

De amintit este și reportajul jurnaliștilor de la Recorder, intitulat „Marele Alb”, în care se dezvăluie modul în care sunt atrași și cheltuiţi banii publici de către Biserica Ortodoxă Română la construcţia și renovarea unor biserici. În urma anchetei răsunătoare, DNA s-a autosesizat și au urmat câteva demisii.

Șerban Huidu spunea pe blogul său, atunci când reportajul a fost făcut public, că a vizionat și el materialul și că a felicitat echipa care l-a realizat și care a descoperit „ o Hidră mult mai extinsă: sifonarea banului public prin interpuși corupți aflați mâna in mână cu beneficiarii de fonduri publice. Fiind vorba de banii nostri ai tuturor, e ușor de asimilat treaba asta cu corupția. In fapt si alte domenii sunt căptușate in acest fel. Industria publicitatii e unul dintre ele”, scria Șerban Huidu pe blogul său, referitor la subiect.

Șerban Huidu a avut și o reacție cu privire la Patriarhul Daniel, însă pe tema „pasivității sale” în ceea ce privește criza sanitară prin care a trecut România, considerând-o o atitudine pe care nu o poată înțelege.