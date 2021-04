Legătura secretă dintre Nadia Comăneci și Benone Sinulescu. S-a aflat acum de ce fugea la el acasă

În volumul recent numit Nadia și Securitatea, Stejărel Olaru dezvăluie detalii scandaloase despre viața Nadiei Comăneci, în vremea când era antrenată de Bela Karolyi.

Deși se știe despre bătăile pe care le-a încasat, acum ies la iveală detalii îngrozitoare despre viața sportivei, care era obligată să își mențină aceeași greutate pentru a performa la competiții.

Nadia Comăneci, dar și alte sportive, erau obligate să se înfometeze. Într-unul dintre documentele extrase din arhiva Securității este prezentată o discuție care a avut loc între Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și doi jurnaliști din București.

În această discuție, Nadia a spus că a fugit acasă la Benone Sinulescu și i-a povestit ce i s-a întâmplat.

– Atunci nu era în concurs. Dimineața aveam 45 kg. Am fost la masă, am mâncat dimineață, am mers prin oraș, am făcut cumpărături, m-am întors înapoi, am mers și la masa de prânz m-am cântărit. Aveam 45,300 kg. Teodora Ungureanu: Aia în Spania, când ți-a dat o palmă de era să dai cu capul de cântar?

Nadia: Am fugit pentru că dl profesor a spus: Fii atentă că acum, când mergem în Mexic, trebuie să mănânci aer. Dar vezi că și aerul îngrașă! Eu am fugit, am mers pe jos întâi la gară, apoi nu știu cum am ajuns pe Calea Victoriei pe jos. Am mers la alimentară și am cumpărat cașcaval, că nu mai puteam de foame.

Jurnaliști: Și ai mâncat cașcaval? Campioana olimpică a mâncat cașcaval pe stradă? Și până la urmă ce-ai făcut?

Nadia: M-am dus la Benone, i-am spus și lui. – Am auzit că ai plâns în seara aia. – Da, pentru că de câte ori m-a chemat cineva „mare”, eu nu am spus nimic de dl profesor. (…)

„Săraca, într-un fel era speriată, că s-a săturat de Karolyi. (…) Karolyi i-a vorbit urât, că «vei mânca aer, dar numai o singură gură, că două te îngrașă». «Vreau la mama, vreau să plec la mama», îmi zicea”, i-a povestit Benone Sinulescu mamei Nadiei Comăneci.