Legătura neștiută dintre Elena Băsescu și Codin Maticiuc. Doar familiile știau de relația lor

Această surpriză din showbiz a avut loc vineri, atunci când pe scena emisiunii Masked Singer, de la Pro TV, și-a făcut apariția chiar Elena Băsescu.

Legătura neștiută dintre Elena Băsescu și Codin Maticiuc

Aceasta a fost deghizată într-un unicorn, spre surpriza generală, dar și a lui Codin Maticiuc, dar și a lui Codin Maticiuc, nimeni altul decât prietenul ei cel mai bun, de altfel, chiar cavalerul ei de onoare, atunci când aceasta s-a măritat pentru prima dată. Mai mult decât atât, fata cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, a făcut și câteva dezvăluiri în direct, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Elena Băsescu a cântat în realitushow-ul de la Pro TV, Masked Singer. Asta cu toate că cântatul nu este punctul ei forte. Piesa ”Shine bright like a diamond” a artistei Rihanna a fost cea aleasă, iar Inna a remarcat imediat că în spatele măștii nu poate să fie o cântăreață. Dar după demascare, audiența a rămas fără cuvinte.

Astfel, Elena Băsescu a fost și ea invitată, alături de Codin Maticiuc, în emisiunea Adelei Popescu și a lui Cove, la Vorbește lumea. Aici, Elena Băsescu a povestit tot:

”Ea a venit la mine la liceu, de atunci ne cunoaștem! Eu era din clasa a cincea acolo, ea a venit în a 10-a. Am și fost colegi de bancă. Am devenit apoi prieteni foarte buni, am și fost, de altfel, cavalerul ei de onoare”, a fost și intervenția lui Codin, de pe canapeaua din platoul Vorbește lumea.

S-a consultat cu tatăl ei înainte de a veni la emisiune

Apoi, Elena Băsescu a dezvăluit că numai tatăl ei, Traian Băsescu, a știut că participă la show-ul de pe Pro TV. De altfel, tot pe el l-a întrebat, înainte de a da un răspuns postului din Pache Protopopescu.

”M-am consultat cu tata înainte de a accepta propunerea. Tata a fost singurul care a știut că particip la Masked Singers România”, a spus Elena Băsescu. De asemenea, și-a mai amintit că i s-a transmis că va trebui să cânte.

”De dansat o să pot, dar să cânt va fi imposibil. Asta am zis la început”, a afirmat Elena Băsescu, care a și cântat, după ce a luat lecții de la o distinsă profesoară și cântăreață.

Pe final, Elena Băsesecu a glumit, povestind ce i-a pus Traian Băsescu după ce a urmărit emisiunea. ”Tu ai cântat sau a fost altcineva”, a întrebat-o fostul președinte, Traian Băsescu.