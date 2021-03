Lecție de viață! Cine este orfanul din Mureș care pictează incredbil, chiar daca nu are studii artistice

Tiberiu Iakab este originar din Mureș, trăiește într-un centru de boli psihice de aproape 19 ani, din comuna Tigveni. A fost abandonat de mamă la alegere, însă acest lucru nu l-a oprit în viață. Fără studii artistice, Tiberiu are sute de tablouri realizate și are deja două expoziții.

Lecție impresionantă de viață

Tiberiu a stat mai mult prin centre de plasament, însă din 2002 locuiește în Centru rezidențial pentru Adulți de la Tigveni. Pasiunea pentru pictură nu a pierdut-o niciodată, pictează în fiecare și muncește la visul său de dimineața până seara.

„Am destule zile în care stau şi pictez de dimineaţa până seara, uneori chiar uit să mănânc. Aşa e când te prinde pasiunea asta pentru pictură, te concentrezi doar asupra ei pentru că vrei să creezi tablouri frumoase”.

Tiberiu a stat cu părinții săi, însă pentru o perioadă scurtă de timp, când avea 18 ani. Părinții lui nu aveau o situație financiară foarte bună, așa că Tibi a stat cu ei doar o lună de zile. Datorită situației precare din familie, iar Tibi avea probleme de sănătate, părinții săi i-au găsit un loc la centrul din Tigveni. Cu toate acestea, Tiberiu le poartă pică părinților, ci îi înțelege și le este recunoscător.

Tablouri pline de culoare

Dacă ai vedea tablourile lui Tiberiu, ai crede că sunt pictate de un artist renumit, nu de un tânăr foarte talentat ce viața l-a pus la încercare încă de mic. Cu toate acestea, Tibi și-a depășit condiția și creează tablouri superbe, zi de zi. Are un talent deosebit în a realiza reproduceri după picturi faimoase, însă are destule creații originale ce sunt impresionante. Acum, Tibi are 36 de ani, însă a început să picteze din ce în ce mai mult din clasa a IV-a. Atunci a devenit atât de pasionat încât desena și pe polistiren sau bucăți de lemn.

„Cam de pe la 14 ani am început să pictez foarte des, în special peisaje şi figuri de personalităţi din istoria României sau scriitori şi compozitori de la noi. Pictam şi desenam câteva ore pe zi, făceam tot felul de schiţe pe caiete”, îşi aminteşte Tiberiu Iakab.

De mai mult timp, Tibi are câteva tablouri expuse la Centrul Cultural Județean Argeș din Pitești. De asemenea, îi putem vedea creațiile și la Societatea Națională Independentă a Persoanelor cu Handicap din Râmnicu Vâlcea.