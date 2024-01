Lecția importantă pe care a învățat-o Jorge după Survivor: „Când am deschis frigiderul i-am mulțumit lui Dumnezeu” VIDEO EXCLUSIV

Scos din schema Survivor anul trecut din cauza unei accidentări la picior, Jorge își îndeplinește anul acesta visul de a participa din nou la competiția din jungla Dominicană. Cu experiența acumulată în 2023 și călit în urma condițiilor vitrege de hrană și somn, artistul e pregătit să facă față provocărilor de la Survivor All Stars, concurs care începe pe 16 ianuarie pe Pro TV și pe Voyo.

Înainte de plecare, artistul a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a vorbit despre noua perspectivă a vieții pe care o are de câțiva ani și despre cum l-a schimbat Survivor.

Jorge a învățat să se bucure de lucrurile simple și ne-a relatat un episod, care, în alte condiții, nu l-ar fi impresionat, părând ceva firesc.

“Nu mai cred în superstiții, cred în recunoștință. Și atunci când se întâmplă ceva frumos să îmi aduc aminte să îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc și momentul ăla. Poate pare un lucru banal, dar, recent, când am deschis frigiderul i-am mulțumit lui Dumnezeu. Mă uitam așa în frigider și când să închid frigiderul, am zis: Doamne, mulțumesc mult că am bunătățile astea în frigider. Dar nu erau chestii multe, că fusesem la piață, le pusesem în frigider pe toate. Am luat niște roșii, niște ananas, le pusesem în frigider și când să închid frigiderul am zis: Doamne, mulțumesc că am frigiderul plin. Jur. Asta e tot ce m-a bucurat și îi spuneam soției: Doamne, ce sentiment frumos este să fii recunoscător pentru lucrurile astea. “Știi ce? Fix asta am făcut și eu mai devreme”. Perfect!”, ne-a spus el constatând că fix asta făcuse și soția lui.