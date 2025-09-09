Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?

Ziua de 8 septembrie a fost una plină de emoții pentru familia Bănică. Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr și-au însoțit băiețelul, pe Alexandru, la școală, marcând astfel începutul unei noi etape din viața micuțului. Părinții au împărtășit momentele speciale cu admiratorii lor, lăsând să se vadă bucuria și trăirile puternice prin care au trecut.

Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, emoții mari pentru prima zi de școală a fiului lor

La doar 6 ani, Alexandru, fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică Jr, a pășit pentru prima oară în sala de clasă. Ziua nu a trecut neobservată, iar celebrul artist a împărtășit câteva imagini pe rețelele sociale. În dreptul acestora a scris simplu, dar emoționant:

”Prima zi de școală! Emoții pentru Alexandru!!!❤️”.

În filmulețul postat, cei doi părinți apar zâmbitori, dar vizibil emoționați. La un moment dat, Lavinia Pîrva nu și-a mai putut stăpâni entuziasmul și i-a strigat fiului ei un mesaj plin de iubire: ”I love you (Te iubesc)”.

Alexandru a împlinit 6 ani în luna mai

Micuțul Alexandru a împlinit 6 ani în luna mai a acestui an, iar momentul a fost marcat de mama lui printr-o declarație emoționantă publicată pe rețelele sociale. Atunci, Lavinia Pîrva a transmis un mesaj care a atins inimile fanilor:

”Astăzi este despre el: despre Soarele nostru, Alexandru! Îi spunem cu drag “soarele nostru” — pentru că exact asta este: lumină, căldură, viață, energie și zâmbet într-un singur suflet mic, dar imens prin impactul lui asupra noastră. De șase ani, fiecare zi începe și se termină cu gândul la el. Ne aduce armonie, bucurie, sens și o iubire pe care nici nu știam că suntem capabili să o simțim. De când a venit pe lume, mă uit la el și încă nu-mi vine să cred că eu am dat viață unei ființe atât de pure, atât de bune, atât de minunate. El m-a învățat să privesc lumea altfel. M-a învățat ce înseamnă răbdarea, curajul, și dragostea necondiționată. M-a învățat că fericirea adevărată stă în lucruri mici: un “te iubesc” șoptit seara, o îmbrățișare strânsă dimineața, o privire sinceră plină de încredere. În fiecare an, de ziua ta, fiule, simt aceeași emoție profundă: Recunoștință că te-am primit ca dar de la Dumnezeu. Că ești sănătos, vesel, curios, iubitor. Că ne-ai ales pe noi să-ți fim părinți și că, prin tine, trăim cea mai autentică formă de iubire pe care o poate cunoaște un om. La mulți ani, dragostea noastră! Să-ți fie viața un drum senin, plin de lumină — așa cum ai fost tu pentru noi, din prima clipă. Te iubim infinit. Mereu. Necondiționat. Cu toată inima, Mama și Tata”.

Vezi și Andreea Marin şi Ştefan Bănică Jr. au de ce să fie mândri. Violeta a obţinut o notă extraordinară la bacalaureatul internaţional: „Doar 1%”!

O familie unită și discretă

Deși sunt foarte discreți în ceea ce privește viața lor personală, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. nu ezită să împărtășească cu fanii momente speciale din creșterea fiului lor.

Prima zi de școală a lui Alexandru a demonstrat încă o dată cât de uniți sunt și câtă iubire gravitează în jurul copilului lor. Cu emoții, zâmbete și declarații pline de căldură, familia Bănică a transformat începutul de an școlar într-o amintire de neuitat.

Vezi și Ştefan Bănică Jr şi Lavinia Pîrva, imagini rare cu Alexandru. Micuţul a împlinit 6 ani: „Îţi spunem soarele nostru”!