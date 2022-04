Cum decurge mariajul lui Ștefan Bănică Jr. cu Lavinia Pîrva. Ce fac acasă, în intimitate

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva sunt împreună de peste 10 ani și au o relație de invidiat. Cei doi îndrăgostiți au și un băiețel împreună, însă care este secretul relației lor?

Ștefan Bănică Jr., despre relația cu Lavinia Pîrva

La fel ca în oricare altă relație, Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au trecut prin momente dificile, dar au trecut peste orice obstacol, iar acum totul este perfect între cei doi. Recent, cântărețul a dezvăluit care este secretul unei căsnicii perfecte.

Ștefan Bănică Jr. a spus că, pe lângă o comunicare foarte bună, secretul este să îi oferi partenerului libertate, spațiu și, cel mai important, să-i respecți intimitatea partenerului de viață. Chiar dacă este ocupat aproape tot timpul, Ștefan îi oferă Laviniei toată atenția atunci când are puțin timp liber.

„Acasă sunt un om normal, aşa cum toţi cred că suntem în această ipostază. Sunt un tată care încearcă – şi sper că şi reuşesc lucrul ăsta – să fie un catalizator pentru toţi cei trei copii ai lui, crescându-i în spiritul ideii de familie, de iubire şi respect reciproc. Sunt genul de bărbat căruia îi place să petreacă timp cu soţia lui, cu familia lui şi, în acelaşi timp, exact cum spunea Lavinia la începutul interviului, fiecare dintre noi cred că are nevoie de spaţiu, de libertate, de intimitate. Acasă pentru mine înseamnă intimitate. Poate şi de aici, în momentul în care intimitatea îmi este atacată, dau senzaţia că sunt intangibil”, a explicat Ștefan Bănică pentru Viva.ro .

Cum și-a educat Ștefan Bănică Jr. copiii

Artistul are trei copii: doi copii și o fată. Cel mai mic este Alexandru, în vârstă de aproape trei ani, fiul cel mare are 20 de ani, iar Violeta are 14 ani. Ștefan este un tată mândru și a fost implicat mereu în educația copiilor, așa că i-a învățat de mici valoarea muncii.

„Fiecare dintre copiii mei are drumul lui, iar eu voi fi acolo să-i sprijin atunci când au nevoie. Radu Ştefan s-a desprins deja pe drumul lui. Violeta, deşi are 14 ani, ştie exact ce vrea să facă. Iar cu Alexandru am un sentiment care nu ştiu de unde vine, dar care îmi dă o siguranţă plăcută, că se va descurca în orice şi-ar propune”, a povestit Ștefan Bănică pentru revista Viva.

De asemenea, artistul a mai vorbit cu urmașii lui despre valoarea banului și cât de greu se ajunge la stadiul de confort financiar. „Le-am explicat că banii nu cresc în copaci și munca trebuie respectată”, a spus Ștefan Bănică Jr.