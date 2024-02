Lavinia Pîrva, comparată din nou cu Andreea Marin. Soţia lui Ştefan Bănică Jr. nu se mai aştepta la asta. Foto

Cu toate că au trecut deja două decenii de când prezentatoarea și actorul au pus punct căsniciei lor, fanii nu au uitat și unii se pare că nici nu au iertat zvonurile ce susțineau că celebrul bărbat a călcat strâmb, motivul divorțului fiind, de fapt, actuala sa soție. Recent, Lavinia Pîrva a fost comparată din nou cu Andreea Marin. Ce comentariu răutăcios a primit soția lui Ştefan Bănică Jr.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul de la noi din țară. Apariția zvonurilor că actorul ar fi avut o relație extraconjugală cu mai tânăra cântăreață a stârnit o dezbatere uriașă în spațiul public. Cu toate că au negat vehement acuzațiile, în cele din urmă, cei doi au decis să pună punct căsniciei.

Încă de la începutul relației cu Ștefan Bănică Jr, Lavinia Pîrva a fost adesea comparată cu Andreea Marin, comentarii ce iată că își mai fac apariția și acum, la două decenii după despărțirea cuplului de vedete.

Chiar dacă nu mai este prezentă în lumea muzicii, Lavinia Pîrva este foarte activă în mediul online. Bruneta postează zilnic imagini pe platformele de social media, promovând diferite produse, servicii sau pur și simplu împărtășește cu fanii cele mai frumoase momente din viața sa de zi cu zi. Recent, a publicat o imagine dintr-o clinică sau un centru de înfrumusețare, ce amintește de o scenă din „Albă ca Zăpada”.

Răspunsul a venit tot din partea unui internaut: „Andreea Marin”, un comentariu ce dovedește că, în viziunea unora, Pîrva și Andreea Marin ar fi rivale.

Cu toate că este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țară, Lavinia Pîrva nu ezită să apeleze la ajutorul specialiștilor pentru a corecta unele imperfecțiuni:

„Eu cred că dacă simți nevoia… pentru că toate lucrurile astea pornesc din interior… dacă nu te simți bine în pielea ta și te ajută să prinzi încrede în tine, poți s-o faci, de ce nu?! Mie personal, dacă la mine te referi, îmi place să mă îngrijesc. S-a scris în nenumărate rânduri că am nu știu câte operații estetice.

Și vreau să spun că nu, eu am într-adevăr o singură intervenție a bustului și asta am făcut-o după ce am născut pentru că am simțit această nevoie, în rest eu nu am operații estetice. Nu am operații estetice la față, nu am operații estetice pe nicăieri, dar îmi place să mă îngrijesc”, a declarat Lavina Pârva, la „Întrebarea mesei rotunde”.