Lavinia Pîrva, certată de fani pentru muzica ei? Ce i-au spus internauţii soţiei lui Ştefan Bănică Jr. „Ar trebui să te ajute”

A anunțat cu entuziasm lansarea unui nou proiect, însă reacția internauților a fost, cu siguranță, departe de cea la care aștepta. Lavinia Pîrva a fost certată de fani pentru muzica ei. Soția lui Ștefan Bănică Jr a fost ținta unor comentarii acide. Fotografia ce a stârnit un val de nemulțumire.

Lavinia Pîrva pregătește un nou proiect muzical. În ultimii ani, soția lui Ștefan Bănică Jr a pus familia pe primul loc, dedicându-se trup și suflet creșterii fiului ei, însă acum a venit momentul să se întoarcă sub lumina reflectoarelor.

Foarte activă în mediul online, cântăreața a reușit să își construiască o comunitate impresionantă, pagina ei de Instagram fiind urmărită de peste 220 de mii de persoane. Bruneta împărtășește cu fanii săi cele mai frumoase momente din viața sa de zi cu zi, dar și detalii importante despre activitatea ei profesională.

Cu câteva zile în urmă, a anunțat lansarea primei piese din noul său proiect muzical, alături de câteva imagini din timpul filmărilor videoclipului, în care apare în brațele unui actor. Reacțiile internauților nu s-au lăsat așteptate, dar nici nu au fost cele la care aștepta Pîrva. Internauții nu au ezitat să îi trimită mesaje acide:

Soția lui Ștefan Bănică Jr a avut parte de o mare dezamăgire la începutul lunii iulie. Mereu sinceră cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online, Lavinia Pîrva a dezvăluit că i-a fost închis canalul de YouTube. Ea a explicat că măsura ar fi fost luată, crede ea, din pricina unor cover-uri ale unor piese ce nu îi aparțin.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu.

Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus Lavinia Pîrva, pe pagina sa de Instagram.