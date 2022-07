Lavinia Pîrva este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase artiste din România. Soția lui Ștefan Bănică și-a impresionat, recent, prietenii virtuali de pe rețelele sociale, după ce a postat o fotografie în care și-a etalat trupul de zeiță într-un costum de baie ce i-a complimentat silueta. Cum arată bruneta.

Ștefan Bănică se poate considera un bărbat extrem de norocos, spun internauții, având în vedere ce soție frumoasă și rafinată are. Lavinia Pîrva a făcut furori pe rețelele sociale, după ce a fost imortalizată, recent, într-o fotografie la piscină.

Plecată în vacanță alături de familia sa, fosta componentă a trupei Spicy și-a etalat formele de zeiță într-un resort de lux din Bulgaria, numit Reina del Mar.

Lavinia Pîrva a aprins imaginația întregii suflări masculine din mediul online, după ce a îmbrăcat un costum de baie întreg, de culoare neagră, care i-a complimentat silueta de clepsidră și formele apetisante.

Celebra artistă se bucură de soare, plajă și relaxare alături de familie, iar urmăritoarele sale de pe Facebook nu au putut să nu-i admire pielea ciocolatie, semn că soția lui Ștefan Bănică adoră să petreacă timp pe șezlong, pentru o sesiune intensă de bronzat.

Lavinia Pîrva nu este singura vedetă care a ales ca destinație de vacanță resortul de lux din Bulgaria. Amalia Enache, fosta prezentatoare de la PRO TV a fost în concediu, alături de fiica ei, Alma, la Reina del Mar.

Vedeta a fost atât de surprinsă de calitatea serviciilor oferite pe litoralul vecin, încât și-a îndemnat susținătorii să viziteze stațiunea din Bulgaria.

„M-ați întrebat asta, probabil pentru că vă amintiți imagini cu mine la Rio de Janeiro, Buenos Aires, prin Asia etc. Acelea sunt vacanțele de iarnă. Vara nu am motive să alerg după soare la capăt de lume, asa că aleg mereu vacanțe la distanțe mici.

În pandemie am descoperit cât de în regulă este de fapt litoralul bulgăresc și câte opțiuni are, pentru toate gusturile. Eu aleg cele mai linistite locuri. Sunt la Reina del Mar in Obzor.

Am ajuns din Bucuresti în 4 ore cu mașina. Vă mărturisesc că m-am ferit de o plecare în vacanță cu Alma cu avionul, de teama zborurilor întârziate sau chiar anulate. Avem nevoie de relaxare și odihnă, nu de stresuri suplimentare. 🌞”, a scris Amalia Enache pe Facebook