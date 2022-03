Laurette rupe tăcerea despre accidentul tragic în care a fost implicată. Ce i-au făcut martorii instant EXCLUSIV

Laurette Attindehou spune că e încă sub șocul accidentului căruia i-a căzut victimă zilele trecute, lângă București. Ea a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, că în ciuda celor întâmplate nu va sta prea mult timp departe de o mașină, fiindcă „face parte din viața mea”.

În vârstă de 38 de ani, fosta asistentă de emisiuni de televiziune afirmă că nu a fost decât o victimă, iar nu autoarea accidentului prin care a trecut. Cu toate astea, scena a fost destul de ireală pentru ea. Reamintim că, în trecut, Laurette a mai avut parte de accidente auto.

Din acel șoc, mașina mi-a fost proiectată într-o altă mașină, parcată pe partea stângă, în sensul meu de mers. Iar de acolo am fost aruncată într-un zid de beton. Dacă nu aș fi avut centura pusă și nu m-aș fi aflat într-un SUV, nu știu cum s-ar fi terminat totul”, a indicat vedeta în exclusivitate pentru Impact.ro.

Pentru minute bune, Laurette a rămas în stare de șoc în urma accidentului cu 4 mașini. Își amintește totuși că cel puțin 25 sau chiar 30 de persoane s-au strâns în jurul ei. Martorii au preferat să facă fotografii, mai ales după ce au recunoscut despre cine este vorba.

„O singură femeie, dintre toți cei de pe margine, a venit spre mine cu o sticlă de apă, întrebându-mă dacă am nevoie de medic. În rest, cei mai mulți îmi adresau tot felul de epitete, pe care nu le voi reproduce.

Mașina pe care o conducea vedeta, un Range Rover în valoare de peste 100.000 de euro, a fost total distrusă în impact. Laurette așteaptă acum să vadă la ce sumă va fi apreciată pierderea de către companiile de asigurări. În urma verdictului, va lua o decizie în privința achiziției unei noi mașini.

„Trebuie să-mi duc fetița de zece ani la școală, pe Selena. Ca atare, am nevoie de mașină. Mașina face parte din viața mea, din rutina mea! O vreme am să închiriez una, dar cel mai probabil voi apela tot la serviciile unui SUV. Dacă nu eram la volanul unui SUV, mașina pe care o prefer de departe, nu știu cum s-ar fi terminat tot acel accident.

Și așa, am umărul drept și piciorul stâng binișor lovite, precum și o serie de zgârâieturi pe brațul stâng. Însă cel mai mult mă bucur că în clipa impactului, Selena nu se afla cu mine în mașină. E cel mai groaznic accident pe care-l trăiesc din 2013 încoace, anul în care mi-am luat carnetul.

Am mai avut ceva incidente în trafic, dar niciodată, niciodată de asemenea nivel, când am văzut moartea cu ochii. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu zilele trecute!”, a adăugat Laurette care, în plină pandemie, și-a deschis o afacere de 80.000 de euro.