Asiana Peng, cuvinte dure despre mama ei. Declaraţia care a deranjat-o teribil pe iubita lui Luca Reghecampf: „E dusă în extrem”

Asiana Peng, cuvinte dure despre mama ei. Fosta sportivă a reacționat imediat ce în spațiul public au apărut primele declarații făcute de către Silviana Peng cu privire la o viitoare nuntă între fiica sa și Luca Reghecampf. Tânăra a susținut că părintele este dus „în extrem” și s-a delimitat vehement de unele perspective de viață și afirmații. Iată despre ce este vorba!

Asiana Peng a reacționat imediat după ce mama sa, Silviana Peng, a afirmat că Luca Reghecampf i-a cerut în căsătorie fiica. Părintele a mai ținut să adauge că cei doi tineri nu se căsătoresc momentan din cauză că părinții lui Luca Reghecampf nu ar dispune de resurse financiare pentru un astfel de eveniment, în acest moment, aspect care a scos-o din minți pe tânără

Într-adevăr, Luca Reghecampf și Asiana Peng trăiesc de ceva vreme o poveste de dragoste foarte frumoasă. Însă nici gând de vreo nuntă în viitorul apropiat. Partenera lui Luca Reghecampf a transmis jurnaliștilor că este de părere că e prea devreme pentru a face acest pas.

Tânăra s-a delimitat foarte mult de declarațiile mamei sale. Ba chiar a făcut o serie de dezvăluiri care cu siguranță nu îi vor pica foarte bine părintelui. Fosta sportivă a mărturisit pentru revista Click! că a ajuns în punctul în care a început să citească cărți de psihologie pentru a-și înțelege mama. Aceasta a mai adăugat că femeia ar suferi de bipolaritate, uneori fiind dusă „în extrem”.

„Mi-a dat Dumnezeu așa mamă! Nu mă caracterizează! Avem 20 de ani, nu este vorba despre nici un soi de nuntă! Eu nu vorbesc cu ea. Ea zice că nu a primit nici o invitație, nu știu despre ce invitație e vorba! Eu știu ce aluat este ea, e dusă în extrem. O zice că e o obligație. Ea este aspră, nu rezonăm, este total opusul nostru. (…)

Mama are nebunii din astea. (…) Ei i se pare firesc, toți sunt strâmbi și ea e cea mai bună. Ea vrea musai să mă căsătoresc, suntem ca în poveștile din 1900! Ea pe Luca mereu l-a plăcut. Eu, din iulie, nu am mai vorbit cu ea, ea cu Luca rezonează și cu mine sau fratele meu nu e ok, decât dacă are nevoie de noi. E circ mare cu ea.