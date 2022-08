Laurențiu Reghecampf, devastat după eliminarea dramatică din cupele europene. „Nu am înțeles ce s-a întâmplat” – VIDEO

Laurențiu Reghecampf a spus „adio” cupelor europene. Echipa lui, Neftci Baku, a fost eliminată din turul trei preliminar al Europa Conference League, de Rapid Viena. Meciul a durat 120 de minute, iar la final antrenorul român a spus, mâhnit, că nu-și explică greșelile jucătorilor săi.

Laurențiu Reghecampf a avut parte de un meci infernal la Viena. Neftci Baku câștigase primul meci cu Rapid, din turul trei preliminar al Europa Conference League, cu 2-1, dar în retur nu a rezistat decât 67 de minute, când Marco Grull a deschis scorul. A fost singurul gol marcat în timpul regulamentar.

Cu scorul de 2-2 la general, partida a intrat în prelungiri. Gazdele au dat lovitura cu șapte minute înainte de loviturile de departajare, Ferdy Druijf reușind să înscrie în minutul 113.

Dacă s-ar fi calificat în play-off, Neftci Baku ar fi avut o șansă bună să ajungă în grupe pentru că ar fi întâlnit Vaduz din Liechtenstein, o formație care evoluează în campionatul Elveției.

„Este foarte dificil pentru mine să vorbesc într-un astfel de moment. Nu am făcut lucrurile așa cum am plănuit, din păcate, am ratat multe ocazii… prea multe. În plus, am făcut făcut greșeli foarte mari la goluri. La primul gol nu am înțeles ce s-a întâmplat, dar adversarii au marcat prea ușor.

Trebuie să ținem capul sus. Câștigăm și pierdem împreună. Când ratezi atât de multe ocazii… meriți să pierzi! Am ratat de două ori singuri cu portarul. Nu ne-am gândit să ducem meciul în prelungiri. Aveam pe bancă mulți jucători fără experiență, care nu sunt obișnuiți cu meciuri cu presiune”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de la finalul partidei.