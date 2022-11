Laurențiu Reghecampf a dat lovitura în plin divorț de Anamaria Prodan. A câștigat zeci de mii de euro dintr-un foc

Celebrul antrenor Laurențiu Reghecampf, în afară de profesia de antrenor, are succes și în afaceri. Conform Impact, Laurențiu Reghecampf a dat lovitura în plin divorț de Anamaria Prodan. Fostul soț al impresarei a câștigat zeci de mii de euro dintr-un foc. Citește în continuare să vezi despre ce este vorba.

După eșecul la cârma echipei oltene, Laurențiu Reghecampf nu rămânea mult timp fără echipă. La câteva zile de la demisia de la Craiova, presa sportivă anunța deja un posibil contract cu Neftchi Baku, un club important din Azerbaidjan.

Se pare că nici aici lucrurile nu merg prea bine, recent existând zvonuri că ar putea reveni la FCSB, după demisia lui Dică. Inclusiv Gigi Becali declara că se gândește să-i porpună revenirea pe banca FCSB-ului. Laurențiu Reghecampf le confirma celor de la Playsport că are ceva probleme, dar nu de ordin financiar, ci cu jucătorii absenți din mai multe motive:

Dar, lăsând problemele din fotbal pentru perioada următoare, Reghe e concentrat pe afacerea sa în care a investit ceva bani. Conform celor de la Impact selecționerul ar fi investit sume importante într-o fermă, undeva, la marginea Capitalei.

Din punct de vedere stric financiar, anul trecut nu i-a adus cine-știe-ce profit. Dar, cu toate astea, putem spune că a dat lovitura. În 2021 Reghe Rach avea un profit de 671.631 de lei, la o cifră de afaceri de 1.528 de lei.

Deși, puțin din motive egoiste, afacerea lui Laurențiu Reghecampf pare să fi pornit ceva mai greu, compania fiind înființată în 2017. Demara acest proiect, declarând că „Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos”.

„Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine.

Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Fiţă cu Adiţă.