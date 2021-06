Laura Cosoi a apărut fără lenjerie. Fanii ei s-au dezlănțuit imediat

Laura Cosoi a bifat o apariție șoc pe rețelele de socializare. Actrița a apărut fără pic de lenjerie intimă pe ea, iar fanii s-au dezlănțuit.

Laura Cosoi, mămică a două fetițe, arată impecabil și nu se sfiește să se dezvăluie pe rețelele de socializare. Cu imaginea pe care am atașat-o în galeria foto a articolului, Laura Cosoi a creat multă vâlvă în mediul online.

Laura Cosoi este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Deși a trecut printr-o perioadă mai puțin fastă în viața personală, tatăl ei stingându-se din viață în urma faptului că a contractat coronavirusul, iată că Laura Cosoi s-a refăcut după pierderea suferită și are un alt tonus. Ea a renunțat chiar și la inhibiții și s-a fotografiat fără lenjerie intimă pe ea.

Astfel, cu părul prins în coc și într-un maiou scurt, actrița a lăsat la vedere picioarele lungi, dar chiar mai mult. Deși unii internauți au fost încântați de ipostază, au fost și voci care au criticat-o dur pentru gestul ei.

”Ahahaha…femeie serioasa, tot ce vrei…si dintr o data….apare fara chiloti/ …. singura ca era mai decenta…/ “Ce mai decenta”/ Nu și are rost aceasta poza fără chiloți pe tine și cu acea bluza legată.. deloc sexi și deloc atractiv corpul tău/ Si tu….”, sunt doar câteva dintre reacțiile negative ale internauților.

Amintim că la finele lunii mai, la data de 25, Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au împlinit nouă ani de relație. Atunci, Laura Cosoi i-a dedicat soțului ei cel mai emoționant mesaj, mulțumindu-i acestuia pentru vorbe, emoții, priviri, pentru fericire și iubire.

”Au trecut 9 ani de cand a inceput povestea noastra, 9 ani de duminici, 9 ani de plimbari, 9 ani de vorbe, 9 ani de emotii, 9 ani de bagaje, 9 ani de bai in mare si urcari pe munte, 9 ani de apusuri, 9 ani de paste, 9 ani de petreceri, 9 ani de imbratisari, 9 ani de soapte, 9 ani de priviri, 9 ani de dans, 9 ani de intamplari care mai de care, 9 ani de ascultat muzica, 9 ani de mesaje, 9 ani de filme, 9 ani de intalniri, 9 ani de cand stam umar la umar, atat la bine cat si la greu. 9 ani de cand a inceput visarea ca va fi o zi in care vom fi o familie implinita si fericita. Da, au trecut 9 ani si acum ne tinem visul in brate! Cand le privim pe Rita si pe Vera stim ca Dumnezeu ne iubeste!”, a notat Laura Cosoi pe blogul personal.