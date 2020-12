Laura Andreșan, schimbare radicală la 1 an de când e mămică. Fanii sunt uimiți și ei

Laura Andreșan a făcut o schimbare radicală la un an de când e mămică, astfel că fanii sunt uimiți. Laura Andreșan a fost protagonista mai multor controverse, însă lumea a uitat, iar iubita lui Grasu XXL s-a cumințit. Acum, vedeta care între timp a dispărut din lumina reflectoarelor, este o mămică și o soție devotată.

Ce mai face Laura Andreșan. Ce a ajuns să facă după ce pe timpuri se recomanda ca ”Profa de amor”

Laura Andreșan s-a schimbat enorm față de acum câțiva ani și acum poate să spună cu mâna pe inimă că este o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Laura Andreșan a devenit o femeie de casă, o iubită fidelă și cuminte, precum și o familistă convinsă.

Controversele în jurul cărora i-a gravitat numele Laurei Andrreșan în anii în care era o rebelă au fost date uitării, iar relația cu Grasu XXL, deși comentată la început, a fost fix ce căuta bruneta. Astfel, din femeia care se afișa la televizor dezbrăcată și dansând la bară, soția lui Grasuu XXL și-a schimbat total look-ul și nu mai seamănă deloc cu cea care stârnea toți bărbații.

Laura Andreșan postează fotografii de familie acum

De asemenea, pe rețelele de socializare, Laura Andreșan postează numeroase fotografii de familie, dar pune accent pe fotografii cu fiica ei, care a împlinit un an în vara acestui an. A lăsat în urmă petrecerile nebunești la care participa și a cunoscut ce înseamnă, cu adevărat, fericirea și familia.

”Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, a declarat iubita lui Grasu XXL potrivit wowbiz.ro.

Ce muncește Laura Andreșan

În plus, fosta ”profă de sex”, așa cum se recomanda înainte, a renunțat la cursurile erotice și a ales un job la care nimeni nu se aștepta. În prezent, Laura Andreșan este psiholog, faăt care i-a schimbat foarte mult modul de gândire, dar și modul de viață.

”Sa fii student al domnului academician presupune să gândești liber, să muncești mult, să îți contești propriile rezultate pentru a le valida sau a le corecta, să investești pasiune, deci energie psihică în cunoașterea condiției umane, să accepți că tot ce știi e doar un atom din materia pe care acest om cu spirit imens o va insera în câmpul conștiinței tale, adică în ține, în sufletul tău!”, declara Laura Andreșan.

Laura Andreșan, de la bombă sexy la femeie de casă

Acum 10 ani, Laura Andreșan era considerată bomba sexy a showbizului din România. Vedeta dădea lecții sexuale atât în online, cât și în privat bărbaților. Laura Andreșan se autointitula ”profă de amor”, asta spunând multe despre viața pe care o ducea.