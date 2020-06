Adrian Mutu și Laura Andreșan, subiect amețitor în presa din Anglia: „I-a supt sângele”

Când Adrian Mutu ajungea la Chelsea în vara anului 2003, valorând 15,2 milioane de lire sterline, a fost o începutul unei noi ere. Clubul tocmai fusese preluat de oligarhul rus Roman Abramovici și amenința să-și depășească rivalele, Arsenal și Manchester United.

Atacantul prolific român, care a prosperat în Serie A cu Parma, a făcut parte dintr-un val de cheltuieli de 111 milioane de lire sterline care a inclus sosirile lui Claude Makelele, cumpărat cu 16 milioane lire sterline, Hernan Crespo, pentru care Abramovich a plătit 17 milioane lire sterline și Damien Duff achiziționat cu suma de 17 milioane lire sterline. Tânărul Mutu trebuia să fie superstarul din centrul echipei, omul principal al managerului Claudio Ranieri.

Dar în timp ce Chelsea a trecut de la putere la forță, cariera lui Mutu s-a scufundat. În septembrie 2004, după o ceartă cu noul manager de la Chelsea, Jose Mourinho, în ceea ce privește forma sa fizică, Mutu a fost găsit pozitiv pentru cocaină. A urmat o suspendare de șapte luni de la joc și, deși și-a redescoperit forma la Fiorentina în 2006, cariera sa a fost controlată de o altă interdicție de nouă luni, după ce a testat pozitiv pentru sibutramină, care suprimă apetitul, în 2010. Dar astăzi, Mutu are o altă figură. El conduce echipa de tineret a fotbalului românesc, fiind numit la fârșitul anului trecut, antrenor al Naționalei sub-21 de ani.

„Cred că sunt persoana potrivită pentru că știu ce se întâmplă atunci când un jucător are probleme cu indisciplina. Am trecut prin momente grele și am revenit mai puternic. Dacă unul dintre jucătorii mei se întâmplă să greșească, le voi spune să învețe din ea și să nu o repete. M-am întors și am jucat mai bine decât înainte, dovedind tuturor că jucătorii tineri care au făcut o greșeală trebuie ajutați, nu judecați și distruși.”, a declarat recent Mutu pentru BBC Sport.